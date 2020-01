Οι στιγμές «μαγείας» του Βασίλη Σπανούλη στην Ευρωλίγκα

Από το βράδυ της Πέμπτης ο Βασίλης Σπανούλης βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των σκόρερς στην ιστορία της Ευρωλίγκα.

Η διοργανώτρια αρχή έφτιαξε ένα βίντεο για τον αρχηγό του Ολυμπιακού με τις δέκα καλύτερες φάσεις του.

Στην κορυφή βρίσκεται το τρίποντο με το οποίο προσπέρασε τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο στην κορυφή των σκόρερς.

Now is the perfect time to get a look at some of the iconic plays that helped to make Vassilis Spanoulis of @olympiacosbc the Turkish Airlines EuroLeague’s new all-time scoring king! 🙌#GameON pic.twitter.com/bSMlEHc3Bf

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 3, 2020