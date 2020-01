Ακόμα μια παράσταση του Αντετοκούνμπο – Κόντρα στους Τίμπεργουλβς

Οι Μπακς πέτυχαν ακόμα μια νίκη τη φετινή σεζόν, αυτή τη φορά απέναντι στους Τίμπεργουλβς με 106-104, σε ένα παιχνίδι που τα βρήκαν σκούρα.

Αυτός που καθάρισε όμως δεν ήταν άλλος από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος ήταν και πάλι ο απόλυτος πρωταγωνιστής των ελαφιών και ο κορυφαίος της αναμέτρησης, σημειώνοντας το 30ο του double – double σε 33 ματς στη φετινή σεζόν.

Συγκεκριμένα, ο Greek Freak ήταν ο κορυφαίος και ο πρώτος σκόρερ των Μπακς με 32 πόντους με 10/15 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 17 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κοψίματα σε 31 λεπτά συμμετοχής.

The best from The Greek Freak:

32 PTS | 17 REB | 4 AST | 2 BLK pic.twitter.com/M33xCRT9MD

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 2, 2020