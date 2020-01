Χάτσερ για τον ΠΑΟΚ: «Καλές οι μεταγραφές, αλλά μην ξεχνάτε όσους χρωστάτε ένα καράβι λεφτά»

Ο Ουίλ Χάτσερ τίμησε και με το παραπάνω τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αγωνιζόμενος τρεις διαφορετικές περιόδους με τη φανέλα του Δικεφάλου (2012-2013, 2015- 2016, 2018-2019).

Παρόλα αυτά η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δεν τήρησε ποτέ τις οικονομικές δεσμεύσεις της με τον Αμερικανό γκαρντ του Περιστερίου, ο οποίος φρόντισε με ανάρτηση στα social media να τονίσει ότι οι Θεσσαλονικείς χρωστάνε αρκετά λεφτά σε όλη την ομάδα από την περσινή σεζόν.

Το γεγονός ότι ο Δικέφαλος συμφώνησε με τους Μπόμπι Μπράουν και Κλιντ Τσάπμαν, ενώ έχει οφειλές απέναντι σε νυν και πρώην παίκτες του εξόργισε τον 36χρονο, που δεν θα μπορούσε να το αφήσει ασχολίαστο, βάζοντας μάλιστα στο tweet τόσο τον λογαριασμό του ΠΑΟΚ, όσο και εκείνον της FIBA!

Ο γκαρντ του Περιστερίου δεν έκρυψε τα συναισθήματά του, γράφοντας χαρακτηριστικά στα social media:

«Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ που έχει την ικανότητα να υπογράφει νέους παίκτες. Ελπίζω να έλθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα για το κλαμπ.

Από την άλλη πλευρά, ελπίζω να μην ξεχάσουν τους παίκτες και της οικογένειες τους από ολόκληρο το περσινό ρόστερ που τους χρωστάνε τόσα χρήματα»!

Δείτε την ανάρτηση του Χάτσερ:

Congrats to @PAOKbasketball on being able to continue to buy new players. I hope the club gets its desired results. On the other hand, I hope they don’t forget about the players and their families from the entire roster from last season that is owed a ton of money. @FIBA https://t.co/MkwQDZcOq1

— William Hatcher (@W_Hatcher25) January 1, 2020