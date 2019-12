Ο Φίγκο απαντάει στις φήμες περί ερωτικής σχέσης με τον Γκουαρντιόλα

Μια φήμη που πολλοί δεν γνώριζαν και αφορούσε στις σχέσεις του με τον Πεπ Γκουαρντιόλα την εποχή που ήταν συμπαίκτες στην Μπαρτσελόνα, επανέφερε στο προσκήνιο συνέντευξη που έδωσε ο Λουίς Φίγκο στο «ICON».

Ο παλαίμαχος Πορτογάλος και ο νυν προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι ήταν κολλητοί όταν αγωνίζονταν μαζί στους «μπλαουγκράνα», σε σημείο που πολλοί είχαν παρεξηγήσει αυτή την φιλιά και έκαναν λόγο για… κάτι περισσότερο.

Ο ίδιος ο Φίγκο όμως έσπευσε να ξεκαθαρίσει το θέμα.

«Ο Γκουαρντιόλα ήταν σπουδαίος φίλος, με βοήθησε πολύ. Ήταν συγκάτοικός μου, αλλά μέχρι εκεί. Μου αρέσουν οι γυναίκες» είπε χαρακτηριστικά σε σχετική ερώτηση.

Luis Figo on the ‘urban myth’ that he and Guardiola were once engaged in a romantic relationship together:

«Guardiola was a great friend, he helped me a lot. He was my roommate, but there was nothing. I like women.» pic.twitter.com/35dSGzkomb

— Footy Accumulators (@FootyAccums) December 20, 2019