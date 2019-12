Με Χριστοδουλόπουλο στον Βόλο ο Ολυμπιακός

Για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική ο Πέδρο Μαρτίνς επέλεξε να συμπεριλάβει στην αποστολή του Ολυμπιακού τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Δείχνοντας ότι πλέον πλησιάζει το πλήρωμα του χρόνου για να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το μεσημέρι του Σαββάτου την προετοιμασία του για την αναμέτρηση κόντρα στον Βόλο (Κυριακή 17:15, novasports2HD), έχοντας στη διάθεσή του και τον Αβραάμ Παπαδόπουλο, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και επιλέχθηκε κανονικά. Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Λάζαρ Ραντζέλοβιτς.

Σα, Αλέν, Καραργύρης, Κούτρης, Παπαδόπουλος, Σεμέδο, Μπα, Μεριά, Γκασπάρ, Ελαμπντελαουί, Τσιμίκας, Μπουχαλάκης, Καμαρά, Μπρούνο, Μπενζιά, Ποντένσε, Λοβέρα, Μασούρας, Σουντανί, Χριστοδουλόπουλος, Ελ Αραμπί, Γκερέρο.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Βόλο ΝΠΣ. / The squad players selected ahead of the match against Volos FC. 🔴⚪️⚽️ #Olympiacos #Slgr #VOLOLY #Squadlist pic.twitter.com/momr1ZWAUp

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 21, 2019