Αντετοκούνμπο: «Θεωρητικά δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε μετά τη νίκη επί των Λέικερς ότι αυτός και η οικογένειά του είναι ευλογημένοι με όσα τους έχουν συμβεί, τονίζοντας ότι θεωρητικά δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στο ΝΒΑ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Το πιο βασικό είναι να μείνεις ταπεινός. Όταν κερδίζεις 60 παιχνίδια και αναδεικνύεσαι MVP είναι δύσκολο. Αναρωτιέσαι τι ακολουθεί. Στο τέλος της ημέρας όμως τόσο εγώ όσο και η οικογένειά μου συνειδητοποιούμε ότι θεωρητικά δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ. Δεν ήμουν το Νο1 στο ΝΒΑ Draft, ο AD (Άντονι Ντέιβις) ήταν. Ο ΛεΜπρόν ήταν. Δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ και να τα βάζω με αυτά τα δύο τέρατα».

Για τη βελτίωσή του στο σουτ: «Απλώς είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ, περνάω από αυτή την διαδικασία και θέλω συνεχώς να βελτιώνομαι. Αυτό μου δίνει χαρά. Το να έρχονται νίκες είναι το ένα, αλλά το να βελτιώνομαι είναι άλλο.

Τα σουτ που έβαλα σήμερα, τα έβαζα πριν 4-5 χρόνια (σ.σ στις προπονήσεις). Το να βλέπω να μπαίνει η μπάλα στο καλάθι με κάνει να εστιάσω σε άλλα πράγματα στο παιχνίδι μου και τα σουτ που βάζω στην προπόνηση να βλέπω να καταλήγουν στο καλάθι σε τρία χρόνια από τώρα».

Για την παρουσία στο ίδιο παρκέ με τα δύο αδέλφια του, Θανάση και Κώστα: «Πέρασα ωραία με τον μικρό αδελφό μου (σ.σ τον Κώστα). Του είπα ότι αυτό είναι μοναδικό. Δεν γίνεται να το παίρνουμε ως δεδομένο, ότι τρία αδέλφια συμμετέχουν στο ίδιο παιχνίδι. Είμαστε ευλογημένοι και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά και να είμαστε αποτελεσματικοί. Είμαι χαρούμενος που πέρασα χρόνο μαζί του και είναι ευλογία μαζί του».

Για το ρεκόρ καριέρας που έκανε με τα 5 εύστοχα τρίποντα: «Θα συνεχίσω να σουτάρω. Δεν έχει σημασία για εμένα πόσα θα βάλω. Θα δουλεύω. Κάποιες μέρες θα έχω μηδέν τρίποντα και άλλες πέντε, αφού η ομάδα μου θέλει να σουτάρω. Δεν ήταν δήλωση για εμάς. Είναι σπουδαίο ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα στο ΝΒΑ αυτή τη στιγμή, αλλά αν τους συναντήσουμε στο τέλος της σεζόν κανείς δεν θα θυμάται αυτό το παιχνίδι».

«I wasn’t the #1 pick. AD was. Lebron was. I wasn’t supposed to be here. I’m just happy that I’m here, going through the process and I always want to be better.» pic.twitter.com/1dUvn5i1yr

