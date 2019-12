Οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ

Ο Ολυμπιακός καλείται να αντιμετωπίσει την Άρσεναλ στη φάση των «32» του Europa League, σε μία σπουδαία πρόκληση για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς.

Η πρώτη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων θα γίνει την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στο «Emirates Stadium» μία εβδομάδα αργότερα, στις 27 του μηνός.

Όσον αφορά τις ώρες των δύο αναμετρήσεων, κοινή ώρα έναρξης θα είναι στις 22:00 ώρα Ελλάδας, όπως ανακοίνωσε η Άρσεναλ στον επίσημο λογαριασμό της στα social media.

Δείτε την ανάρτηση των «κανονιέρηδων»:

🗞 We can now confirm our #UELdraw fixture details…

🇬🇷 First leg: Olympiacos v Arsenal

🏟 Georgios Karaiskakis Stadium

🗓 Thursday, February 20

🕗 8pm KO (UK time)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Second leg: Arsenal v Olympiacos

🏟 Emirates Stadium

🗓 Thursday, February 27

🕗 8pm KO (UK time)

🏆 #UEL

— Arsenal (@Arsenal) December 16, 2019