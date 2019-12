Η απίθανη αντίδραση του Μουρίνιο στο γκολ του Βερτόνχεν

Η Τότεναμ πανηγύρισε τη νίκη στην αναμέτρηση της 17ης αγωνιστικής με τη Γουλβς στο «Μολινό» με 2-1 χάρη σε γκολ του Γιαν Βερτόνχεν στο 90ο λεπτό της αναμέτρησης.

🇵🇹 This is how Mourinho celebrated Jan Vertonghen’s match winning goal in the 92nd minute against Wolves yesterday. Great to have Jose back in the league. 💥 pic.twitter.com/7DayMDRnTo

— FutbolBible (@FutbolBible) December 16, 2019