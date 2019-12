Εκπληκτικό ρεκόρ από τον Ρονάλντο (pic)

Ιστορικό επίτευγμα από τον Κριστιάνο Ρονάλντο!

Ο Πορτογάλος σταρ έγινε ο πρώτος παίκτης από τα πέντε μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης (La Liga, Premier League, Serie A, Bundesliga, Ligue 1) που σκοράρει διψήφιο αριθμό τερμάτων σε μία χρονιά, για 15 διαδοχικές σεζόν.

Το ρεκόρ του Κριστιάνο ξεκίνησε το 2005-06, όταν ακόμα αγωνιζόταν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Τότε είχε πετύχει 12 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Από εκεί και έπειτα, είτε με τη Γιουνάιτεντ, είτε με τη Ρεάλ, είτε με τη Γιουβέντους, πετυχαίνει συνέχεια διψήφιο αριθμό γκολ.

Επίσης, πέρσι ο Ρονάλντο σκόραρε 28 γκολ σε 43 παιχνίδια, ενώ φέτος έχει μέχρι στιγμής 11 σε 21 συμμετοχές.

10 – Cristiano #Ronaldo (now 11 goals) is the only top-5 European player able to score at least 10 goals in all the last 15 campaigns (since 2005/06, all competitions). Incessant. #JuveUdinese pic.twitter.com/fosplYHMYz

— OptaPaolo (@OptaPaolo) December 15, 2019