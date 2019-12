Έτοιμος να στείλει στρατό στη Λιβύη ο Ερντογάν

Ετοιμος να χορηγήσει στην Τρίπολη οποιαδήποτε στρατιωτική βοήθεια έχει ανάγκη δηλώνει εκ νέου ο Ταγίπ Ερντογάν, λίγη ώρα μετά την κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση που είχε στην Κωνσταντινούπολη με τον λίβυο πρωθυπουργό, Φάγεζ αλ-Σαράτζ, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκε η συμφωνία που υπεγράφη στα τέλη Νοεμβρίου για στρατιωτικά θέματα και ζητήματα ασφαλείας, καθώς και το μνημόνιο για τα θαλάσσια σύνορα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Την ίδια ώρα, ο τούρκος πρόεδρος απείλησε ότι θα κλείσει δύο στρατηγικής σημασίας στρατιωτικές βάσεις που χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ, «εάν είναι αναγκαίο».

Turkey may close Incirlik, Kurecik bases ‘if necessary’

Turkish president says U.S. Senate’s resolution on Armenian allegations over events of 1915 ‘completely political’ https://t.co/y3bAT4ND9V pic.twitter.com/kffPbUFjfg

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) December 15, 2019