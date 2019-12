Ράις : Βίντεο με τα επιτεύγματά του στη φετινή Ευρωλίγκα

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 99-93 στην παράταση για τη δωδέκατη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ταϊρίς Ράις, που σημείωσε 41 πόντους.

Με αυτόν τον τρόπο σημείωσε νέο ρεκόρ καριέρας στην Ευρωλίγκα (σ.σ. είχε 26 στον τελικό της Μακάμπι με τη Ρεάλ το 2014), ενώ σημείωσε και ένα άλλο ρεκόρ, καθώς είναι ο πρώτος σκόρερ σε ντέρμπι «αιωνίων» σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ευρωλίγκα, με αφορμή αυτή του την εμφάνιση, ετοίμασε ένα βίντεο με τις καλύτερες του στιγμές έως τώρα στη διοργάνωση.

Δείτε το βίντεο:

Off the back of a record-breaking performance! @ReseRice4 is having a season to remember, catch some of his best plays here! #GameON pic.twitter.com/oLGWmL38zm

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 10, 2019