Συγκλονιστικό βίντεο : Παίκτες και οπαδοί της Ναντ τραγουδούν για τη μέρα γενεθλίων του Σαλά

Η Ναντ πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας της με το 8-0 επί της Paris FC και συγκίνησε, αφού παίκτες και κόσμος τραγούδησαν δυνατά το όνομα του Εμιλιάνο Σάλα που θα έκλεινε τα 29 του χρόνια…

Συγκεκριμένα σε μια μοναδική στιγμή μετά το τέλος του ματς της Ναντ, οι ποδοσφαιριστές μαζεύτηκαν κοντά στην κερκίδα των οργανωμένων οπαδών και τίμησαν την μνήμη του άτυχου συμπαίκτη τους τραγουδώντας για αυτόν.

Ο Αργεντινός επιθετικός βρήκε τραγικό θάνατο στο αεροπορικό δυστύχημα που είχε σημειωθεί στην πτήση του προς το Κάρντιφ, ολοκληρώνοντας τη μεταγραφή του από τη Ναντ, με τη γαλλική ομάδα να μην μπορεί να ξεχάσει τον Σαλά που θα έκλεινε τα 29 του χρόνια.

This video is absolutely heartbreaking. Nantes registered their biggest victory in their entire history yesterday (8-0) and their whole team celebrated with the crowd after the game chanting «Emiliano Sala!»

Sala would’ve turned 29 years old today. Rest in peace. 🌹😢 pic.twitter.com/UaaLUzTdAw

