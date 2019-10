Πέθανε ο παραγωγός Ρόμπερτ Εβανς

Σε ηλικία 89 ετών πέθανε ο θρυλικός Αμερικανός παραγωγός Ρόμπερτ Εβανς, στην φιλμογραφία του οποίου βρίσκουμε κορυφαίες ταινίες, ανάμεσα στις οποίες το «Μωρό της Ροζμαρί», η «Τσάιναταουν», η «Ιστορία αγάπης» και η τριλογία των «Νονών».

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη, ο Εβανς μπήκε από νωρίς στον χώρο του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Αρχικός στόχος του ήταν η υποκριτική και παρά τις 300 περίπου εκπομπές ραδιοφώνου που είχε κάνει, ένας προβληματικός πνεύμονας τον ανάγκασε να αλλάξει πλεύση στην καριέρα του παραμένοντας όμως στη σόου μπίζνες.

Ο Εβανς, γεννημένος έμπορος καθώς ήταν, στράφηκε στην παραγωγή ταινιών, τομέας στον οποίο αναδείχθηκε το μεγάλο ταλέντο του. Ο ίδιος ωστόσο αργότερα παραδέχθηκε ότι κάποιες από τις αποφάσεις για την δημιουργία σημαντικών, κλασικών ταινιών του αμερικανικού κινηματογράφου στις οποίες συμμμετείχε ως παραγωγός, πάρθηκαν παρά τις αντιρρήσεις του. Ανάμεσά τους και ο «Νονός».

Η ουσιαστική καριέρα του Εβανς αρχίζει το 1966 όταν προσελήφθη από το στούντιο της Παραμάουντ. Τρία χρόνια αργότερα ήταν κορυφαίο στέλεχός της. Η καριέρα του δεν στέφθηκε μόνον από επιτυχίες, όμως και πάλι, ακόμα και οι εισπρακτικές αποτυχίες του όπως το «Κατς 22» του Μάικ Νίκολς και ο «Υπέροχος Γκάτσμπι» με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, είναι εξαιρετικές ταινίες.

Η ζωή του Ρόπερτ Εβανς υπήρξε πραγματικά θυελλώδης. Το 1972 η ηθοποιός Αλι Μακ Γκρό (με την οποία απέκτησε έναν γιό) τον παράτησε για τα μάτια του Στιβ Μακ Κουίν – μια κίνηση που είχε προκαλέσει τεράστιο σκάνδαλο στην εποχή της.

Η Μακ Γκρο ήταν η τρίτη από τις επτά συζύγους του Εβανς ο οποίος το 1980 συνελλήφθη για κατοχή κοκαϊνης. Μερικά χρόνια αργότερα, στα γυρίσματα του «Κότον Κλαμπ» όπου ο Εβανς ήταν παραγωγός, το όνομά του συνδέθηκε με την υπόθεση της δολοφονίας του Ρόι Ρέιντιν, παράγοντα του Χόλιγουντ (δεν του αποδόθηκε ποτέ επίσημη κατηγορία).

Τα σκάνδαλα δδν σταματούν εκεί. Πολλά χρόνια αργότερα προέκυψε ένα νέο σκάνδαλο όταν το όνομά του βρέθηκε στην λίστα των πελατών της Χάιντι Φλάις μιας από τις πιο γνωστές «μαντάμ του Χόλιγουντ».

Εξάλλου ο εθισμός του Ρόμπερτ Εβανς στο σεξ και την κοκαϊνη είναι το θέμα του βιβλίου «You’ll Never Make Love in This Town Again», ενώ ένα πλήρες πορτρέτο του παρουσιάστηκε στο πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ «The kid stays in the picture»._