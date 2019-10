Καμαρά : Μαζί είμαστε ανίκητοι, πάμε Ολυμπιακέ!

Ο Ολυμπιακός πήρε το ντέρμπι του Γ. Καραϊσκάκης κόντρα στην ΑΕΚ με 2-0. Μεγάλη συνεισφορά στο αποτέλεσμα είχε ο Μαντί Καμαρά που μετά το ματς με την Μπάγερν, είχε άλλη μια απολαυστική εμφάνιση.

Δεν ήταν μόνο η γκολάρα που πέτυχε σφραγίζοντας τη νίκη, αλλά και το ατελείωτο τρέξιμο που έριξε στο ματς, πιέζοντας, κλείνοντας τρύπες και κλέβοντας ουκ ολίγες μπάλες στον χώρο ευθύνης του.

Ο νεαρός μέσος από τη Γουινέα λοιπόν, μετά το ματς και αφού έπεσαν οι παλμοί, θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα μέσω twitter στον κόσμο του Ολυμπιακού που ακόμη μια φορά ήταν εκκωφαντικά παρών.

Ο Καμαρά λοιπόν ανέβασε βίντεο από το γκολ που πέτυχε, γράφοντας σχετικά: «Μια αξέχαστη βραδιά ντέρμπι στο Γ. Καραϊσκάκης, Μαζί είμαστε ανίκητοι. ΠΑΜΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕ!»

An unforgettable derby night in Karaiskaki, together we are unbeatable! ΠΑΜΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕ! 🔴⚪🦁 @OlympiakosFr @olympiacosfc # we rule this land🦁👈🏾 pic.twitter.com/Hc4aSefiGA

— Mady Camara (@MCamarajr10) October 27, 2019