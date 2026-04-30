Με φόντο το κράτος δικαίου, ξέσπασε αντιπαράθεση μεταξύ του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σταύρος Παπασταύρου, σήκωσε το γάντι απέναντι στον Σωκράτη Φάμελλο, κατηγορώντας την κυβέρνηση Τσίπρα για εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης, με σκοπό να πληγούν οι πολιτικοί του αντίπαλοι.

«Σοβαρά τώρα, μιλάτε εσείς σε εμένα για κράτος δικαίου, για εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης εναντίον πολιτικών αντιπάλων, για σχεδιασμούς από το Μαξίμου εναντίον αντιπάλων, εσείς σε εμένα. Τα πέντε χρόνια που μου αφαιρέσατε από τη ζωή, πόσα έγιναν τυχαία. Τη δικαστική συνδρομή που παρέπεσε από τη δικογραφία και ξαφνικά βρέθηκε, τυχαία έγινε; Αιδώς, κύριοι της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ! Αιδώς!», ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σχετικά με τις τιμές στο ρεύμα, ο Σταύρος Παπασταύρου σημείωσε πως η χώρα μας στη λιανική τιμή βρίσκεται 21% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ για τη χονδρική ανέφερε πώς ενώ το 2019, η Ελλάδα είχε την ακριβότερη τιμή χονδρικής στην Ευρώπη, σήμερα βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο και συναγωνίζεται τη Γερμανία. Επιπλέον, ο υπουργός αντέκρουσε την κριτική περί ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας.

«Αυτή εδώ είναι η απόφαση του κυρίου Τσακαλώτου. Η ντροπή της ντροπής! Γιατί, με αυτή την απόφαση, οι προστάτες της δημόσιας περιουσίας μεταβίβασαν στο Υπερταμείο 10.119 ιδιοκτησίες του κράτους. Μόνο που 2.330 από αυτά ήταν μνημεία. Ήταν αρχαιολογικοί χώροι. Η Κνωσός. Οι βασιλικοί τάφοι της Βεργίνας. Ο τάφος του Λεωνίδα. Επί ΣΥΡΙΖΑ, η Κνωσός πήγε στον έλεγχο του Τόμσεν. Και επί Μητσοτάκη έχει πάει στην ΟΥΝΕΣΚΟ!», όπως είπε.

Στην ανταπάντησή του, ο Σωκράτης Φάμελλος επέμεινε στην υπόθεση των υποκλοπών, διερωτώμενος αν η κυβέρνηση συμφωνεί με τη διάταξη Τζαβέλλα και την αρχειοθέτηση της υπόθεσης. Αναφερόμενος στα ενεργειακά, κατήγγειλε πως «στο υπουργείο Περιβάλλοντος είστε οι άνθρωποι των νταβατζήδων».