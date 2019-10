Έσσεξ : Ελεύθεροι με εγγύηση τρεις συλληφθέντες για το φορτηγό της φρίκης

Police move the lorry container where bodies were discovered, in Grays, Essex, Britain October 23, 2019. REUTERS/Peter Nicholls

Τρία πρόσωπα, που είχαν συλληφθεί σε σχέση με την έρευνα για τον θάνατο 39 ανθρώπων σε κοντέινερ φορτηγού, αφέθηκαν ελεύθερα με εγγύηση, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία του Έσσεξ στη νότια Αγγλία. Ένας άνδρας και μια γυναίκα από το Ουόρινγκτον της βόρειας Αγγλίας αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση μέχρι τις 11 Νοεμβρίου ενώ ένας άνδρας από τη Βόρεια Ιρλανδία αφέθηκε επίσης ελεύθερος με εγγύηση μέχρι τις 13 Νοεμβρίου, ανέφερε σε δήλωσή της η αστυνομία. Δείτε ακόμη: Πιερακάκης - Ένας αριθμός για όλες τις επαφές με το κράτος Χθες απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος του οδηγού του φορτηγου, του 25χρονου Μορίς Ρόμπινσον, για ανθρωποκτονίες εξ αμελείας, λαθραία διακίνηση ανθρώπων, υποβοήθηση της παράτυπης μετανάστευσης και ξέπλυμα χρημάτων. Τη Δευτέρα θα παρουσιασθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο, μεταξύ των τριών προσώπων, που είχαν συλληφθεί την Παρασκευή και αφέθηκαν ελεύθερα με εγγύηση, περιλαμβάνονται η τελευταία δηλωμένη ιδιοκτήτρια του φορτηγού Scania, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να μεταφέρει το κοντέινερ ψυγείο όπου ανακαλύφθηκαν την Τετάρτη τα 39 πτώματα σε βιομηχανικό πάρκο στο Γκρέις, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από το Λονδίνο, και ο σύζυγός της. Και οι δύο είναι ηλικίας 38 ετών. Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία έθεσαν ερωτήσεις στο ζευγάρι πριν αυτό συλληφθεί, αμφισβητούν οποιαδήποτε ανάμιξή τους και υποστηρίζουν πως είχαν πουλήσει το φορτηγό πριν από λίγο περισσότερο από έναν χρόνο. Το άλλο πρόσωπο που αφέθηκε ελεύθερο είναι ένας 46χρονος άνδρας, και όχι 48 ετών, όπως ανέφερε μέχρι τότε η αστυνομία, ο οποίος είχε συλληφθεί την Παρασκευή στο λονδρέζικο αεροδρόμιο του Στάνστεντ. Βαριές κατηγορίες για τον οδηγό Κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια απαγγέλθηκαν εναντίον του οδηγού του φορτηγού ο οποίος συνελήφθη λίγη ώρα μετά τον εντοπισμό του οχήματος σε βιομηχανική περιοχή περίπου 30 χιλιόμετρα από το κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας. Αν και οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι οι 31 άνδρες και οι οκτώ γυναίκες που βρέθηκαν νεκροί κατάγονταν από την Κίνα, αμφιβολίες άρχισαν να εγείρονται όταν πολλές οικογένειες από το Βιετνάμ δήλωσαν ότι φοβούνται πως συγγενείς τους είναι μεταξύ των θυμάτων. Πιστεύεται μάλιστα ότι τα περισσότερα θύματα, σύμφωνα με το ΑΠΕ, κατάγονταν από φτωχά χωριά στο κέντρο του Βιετνάμ, όπου ολοένα και περισσότερες οικογένειες αποκαλύπτουν πληροφορίες για τις τελευταίες συνομιλίες που είχαν με τους συγγενείς τους. Επιτάχυνση της διαδικασίας ταυτοποίησης Η αστυνομία του Έσσεξ ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιταχύνει τη διαδικασία ταυτοποίηση των θυμάτων που βρέθηκαν στο φορτηγό, επισημαίνοντας ωστόσο ότι θα χρειαστεί χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Πολλοί μετανάστες, αναχωρούν από φτωχές περιοχές στο κέντρο του Βιετνάμ αναζητώντας καλύτερη ζωή στην Ευρώπη. Συχνά θέλουν να φτάσουν στη Βρετανία για να εργαστούν σε ινστιτούτα αισθητικής ή σε παράνομα αγροκτήματα καλλιέργειας κάνναβης με την ελπίδα να κερδίσουν γρήγορα χρήματά. Πέντε άνθρωποι έχουν συλληφθεί στη Βρετανία στο πλαίσιο της έρευνας για τους νεκρούς μετανάστες που εντοπίστηκαν στο φορτηγό ψυγείο, σύμφωνα με το ΑΠΕ. Εξάλλου ο πρεσβευτής του Βιετνάμ στο Λονδίνο Τραν Νγκοκ Αν συνομίλησε χθες Σάββατο με την υπουργό Εσωτερικών της Βρετανία Πρίτι Πατέλ και με τους ερευνητές που έχουν αναλάβει την υπόθεση.