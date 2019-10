Χιλή : Στους 18 οι νεκροί διαδηλωτές – παρατηρητές στέλνει ο ΟΗΕ

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν για άλλη μια φορά χθες Πέμπτη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις κοινωνικές ανισότητες στη Χιλή, ενώ ο ΟΗΕ αποφάσισε να συγκροτηθεί μια αποστολή για να ερευνήσει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που καταγγέλλονται στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Μπροστά στον πολλαπλασιασμό των καταγγελιών για παραβιάσεις, σε μια χώρα όπου πολλές περιοχές, ανάμεσά τους και στην πρωτεύουσα Σαντιάγο, εξακολουθούν να επιβάλλονται μέτρα εξαίρεσης, η Ύπατη Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Μισέλ Μπατσελέτ — τέως πρόεδρος της Χιλής — ανακοίνωσε την αποστολή ερευνητών.

«Οι κοινοβουλευτικοί και η κυβέρνηση [της Χιλής] εξέφρασαν όλοι την επιθυμία [να σταλεί] μια αποστολή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα», διευκρίνισε μέσω Twitter.

There are no images more beautiful than those of a people fighting for their rights #ChileResiste #ChileProtests pic.twitter.com/CzWt0Xb9zL

Σχεδόν μία εβδομάδα μετά το ξέσπασμα της οργής στη χώρα, περίπου 20.000 στρατιωτικοί και αστυνομικοί παρέμεναν ανεπτυγμένοι σε όλη την επικράτεια. Προχθές Τετάρτη η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι καλεί σε υπηρεσία εφέδρους για την εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων.

Συνεχίζοντας τις προσπάθειές του για να ηρεμήσει την κατάσταση, ο συντηρητικός πρόεδρος Σεμπαστιάν Πινιέρα άφησε μισάνοιχτη χθες Πέμπτη την πόρτα για την προσεχή άρση των μέτρων εκτάκτου ανάγκης.

«Εργαζόμαστε πάνω σε ένα σχέδιο εξομάλυνσης της ζωής στη χώρα μας (…) για να μπορέσουμε να άρουμε την απαγόρευση κυκλοφορίας και, ευελπιστούμε, την κατάσταση έκτακτης ανάγκης», είπε.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας, που ανανεώθηκε χθες Πέμπτη για έκτη συναπτή νύχτα, μειώθηκε την προηγουμένη για έξι ώρες, από τις 22:00 ως τις 04:00 (04:00-10:00 ώρες Ελλάδας), από τις δέκα ώρες που επιβαλλόταν τα προηγούμενα βράδια.

We were interviewing a small group of protesters pot banging in Providencia when suddenly police starts firing tear gas. It hit our interviewee in the head – but it seemed we (our team) were the actual target. #ChileProtests pic.twitter.com/DJ6rR9K0QM

Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης χθες τη μείωση των βίαιων επεισοδίων το προηγούμενο 24ωρο, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν αναφέρθηκε κανένας θάνατος. Ο αριθμός των συλλήψεων επίσης μειώθηκε στις 735.

Όμως οι συγκρούσεις διαδηλωτών με δυνάμεις επιβολής της τάξης και λεηλασίας συνέχιζαν να καταγράφονται σε διάφορες πόλεις της Χιλής και σε συνοικίες της πρωτεύουσας, ειδικά στην περιφέρεια του Σαντιάγο.

Αποφασισμένοι να εξακολουθήσουν να πιέζουν την κυβέρνηση, δεκάδες χιλιάδες πολίτες ανταποκρίθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στο κάλεσμα σε γενική απεργία που απηύθυναν συνδικαλιστικές οργανώσεις και περίπου είκοσι κινημάτων.

«Τα προβλήματα ουδέποτε επιλύθηκαν στην πορεία των ετών, με όλα τα κόμματα βιώσαμε το ίδιο πράγμα (…). Είμαι εδώ τρεις ημέρες και θέλω να συνεχίσω να διαδηλώνω», είπε η Πάμελα Ρόσας, 26 ετών, στο κέντρο της πρωτεύουσας.

We must talk about #ChileProtests #ChileResiste. A Thread!!

The Chilean Government is violating the human rights of protesters.

you may be aware of the events surrounding the protests in Chile, these began after the increase in the price of the subway ticket. pic.twitter.com/pEL1cZJjW7

— The Wicked Witch of the Wabbits (@HydeTheWicked) October 22, 2019