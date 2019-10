Brexit : Η ΕΕ στηρίζει την αναβολή αλλά διαφωνούν για τη διάρκειά της

Τα 27 κράτη μέλη υποστηρίζουν καταρχήν μια παράταση του Brexit πέραν της 31ης Οκτωβρίου αλλά εξακολουθούν να… έχουν τις διαφωνίες τους για τη διάρκεια αυτής.

Αυτό δήλωσε, μετά τη συνάντηση που είχαν στις Βρυξέλλες οι πρεσβευτές από τα 27 κράτη μέλη, μια ευρωπαϊκή πηγή,

«Όλοι συμφώνησαν για την αναγκαιότητα μιας αναβολής για την αποφυγή ενός Brexit χωρίς συμφωνία. Η διάρκεια της αναβολής είναι ακόμα υπό συζήτηση» επισήμανε η πηγή.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, συνέχισε τις συνομιλίες με τους αρχηγούς των κρατών μελών, πρόσθεσε.

Νωρίτερα μέσα στη μέρα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ είχε τηλεφωνική επικοινωνίας με τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον με αιχμή το Brexit.

Ο Τουσκ έγραψε στο Twitter ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Τζόνσον προκειμένου να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους εισηγήθηκε στους ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δοθεί παράταση στο Brexit.

In my phone call with PM @BorisJohnson I gave reasons why I’m recommending the EU27 accept the UK request for an extension.

— Donald Tusk (@eucopresident) October 23, 2019