Απίστευτο : Παίκτης της Λίβερπουλ έκανε την… ανάγκη του την ώρα της προπόνησης

Ο Άνταμ Λαλάνα ήταν ο πρωταγωνιστής του προηγούμενου σαββατοκύριακου για την Λίβερπουλ.

Ο 31χρονος μεσοεπιθετικός πέτυχε το πρώτο του γκολ μετά από πάρα πολύ καιρό με τους «Reds» και χάρισε τον βαθμό της ισοπαλίας στην ομάδα του, εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ».

Αυτή τη φορά ο Άγγλος έγινε πρωταγωνιστής για διαφορετικό λόγο. Την ώρα της προπόνησης, τον έπιασε ανάγκη για τουαλέτα, η οποία όμως ήταν πολύ μακριά μάλλον.

Έτσι ο Λαλάνα αποφάσισε να «απομονωθεί» προς τις διαφημιστικές πινακίδες, όπου…ξελάφρωσε, με τον συμπαίκτη του και αρχηγό της Λίβερπουλ, Τζέιμς Μίλνερ να ξεσπάει στα γέλια.

