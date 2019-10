Μαρτίνς για τους παίκτες του: «Είμαι πολύ περήφανος»

Ο Πέδρο Μαρτίνς και οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού τα έκαναν σχεδόν όλα σωστά το βράδυ της Τρίτης. Αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, μία ημέρα μετά την αναμέτρηση με την Μπάγερν Μονάχου, αποφάσισε να πάρει θέση για την αναμέτρηση του Γεώργιος Καραϊσκάκης, αλλά και για την παρουσία των παικτών του.

Μάλιστα, ο Μαρτίνς, με ανάρτησή του μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα social media, δήλωσε περήφανος για τον τρόπο που αγωνίστηκαν οι παίκτες του κόντρα στους Βαυαρούς, αλλά παράλληλα έστειλε και μήνυμα για τη συνέχεια».

«Είμαι πολύ περήφανος για την προσπάθεια των παικτών μου. Αξίζαμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι το πνεύμα που θέλουμε να δείχνουμε σε κάθε αγώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 50χρονος προπονητής των Πειραιωτών, ο οποίος ξεκίνησε ήδη την προετοιμασία, ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ.

I’m very proud of my players’ commitment and we deserved a different outcome. This is the spirit we want to show in every match!#WeKeepOnDreaming #olympiacos #ucl #uefa pic.twitter.com/SKvwWKYYHf

— Pedro Martins (@CoachPMartins) October 23, 2019