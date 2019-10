Brexit : Θα καταψηφίσουν τη συμφωνία ο Kόρμπιν και το κόμμα του

Ο ηγέτης των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν δήλωσε σήμερα ότι το κόμμα του δεν θα στηρίξει τη συμφωνία για το Brexit που προωθεί ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, ούτε και το χρονοδιάγραμμα για την έγκριση της σχετικής νομοθεσίας στο κοινοβούλιο.

«Η προσωπική μου άποψη είναι θα θα πρέπει να καταψηφίσουμε αυτό το νομοσχέδιο απόψε», είπε ο Τζόνσον κατά την έναρξη της συζήτησης στη Βουλή των Κοινοτήτων. «Η εισήγησή μου θα είναι να καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο», επέμεινε, προσθέτοντας ότι το κόμμα του δεν θα εγκρίνει ούτε το χρονοδιάγραμμα.

Εξάλλου, μια πηγή του κόμματος είπε ότι οι Εργατικοί θα στηρίξουν την πρόταση για πρόωρες εκλογές μόνο εάν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση να δοθεί μια αναβολή στο Brexit και φύγει από το τραπέζι η αποχώρηση χωρίς συμφωνία.

Οι Εργατικοί δηλώνουν εδώ και πολύ καιρό ότι επιθυμούν τη διεξαγωγή εκλογών, όμως μέχρι τώρα αρνούνται να στηρίξουν τη σχετική πρόταση του Τζόνσον γιατί φοβούνται ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα Brexit χωρίς συμφωνία.

Η ίδια πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, εξήγησε ότι η αναβολή στο Brexit θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να γίνουν στο μεσοδιάστημα οι πρόωρες εκλογές.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας θέλει να περάσει σήμερα από τη Βουλή το νομοσχέδιο της συμφωνίας αποχώρησης, την οποία εξασφάλισε την προηγούμενη εβδομάδα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περίπτωση, όμως, που αυτό αποτύχει, ο Τζόνσον είναι έτοιμος να αποσύρει το νομοσχέδιο και να ζητήσει πρόωρες εκλογές.

