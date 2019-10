Οταν η φωνή μαγεύει τη ψυχή

Μια μοναδική παράσταση που έχει μαγέψει όλους όσους αγαπούν την μουσική του κόσμου έρχεται και στην Αθήνα. Η υπέροχη τραγουδίστρια των Dead Can Dance αλλά και του soundtrack της ταινίας «Μονομάχος» Λίζα Γκέραρντ συναντά μια από τις κορυφαίες χορωδίες γυναικών στον κόσμο με τίτλο The Mystery Of the Bulgarian Voices, την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου, στο Christmas Theater, στο Κλριστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου (επί της λ. Βεΐκου).

Αυτή η παράσταση βασίζεται στον συνδυασμό μοναδικών φωνών – τραγουδιστών από τη χορωδία «The Mystery Of The Bulgarian Voices «, της Lisa Gerrard (Dead Can Dance) και του παγκόσμιου πρωταθλητή του beatboxing (η τέχνη της παραγωγής φωνητικών ήχων σε μίμηση μουσικών κατά κύριο λόγο κρουστών) – Skiller (Aleksandar Deyanov).

Η ανθρώπινη φωνή – ως μία από τις πιο ισχυρές ανθρώπινες εκφράσεις – αποτελεί το κέντρο αυτού του μουσικού ταξιδιού.

Το 1952 ιδρύθηκε, στην Βουλγαρική Εθνική Ραδιοφωνία η χορωδία «Το μυστήριο των βουλγαρικών φωνών».

Η χορωδία προτάθηκε πολλές φορές για το βραβείο «Γκράμι» το οποίο έλαβε τελικά το 1990, με το δίσκο του «THE MYSTERY OF THE BULGARIAN VOICES – VOLUME II”, την επιμέλεια του οποίου είχε ο Μαρσέλ Σελιέ. Η έκδοση της συλλογής γίνεται το 1987 και κάνει διάσημο το μουσικό σχήμα σε όλο τον κόσμο.

Το σημείο εκκίνησης είναι η βουλγαρική λαογραφική παράδοση, η οποία είναι μία από τις αρχαιότερες μουσικές παραδόσεις στην Ευρώπη, με ιστορία χιλίων χρόνων. Τα λαϊκά τραγούδια εμπνέονται από την κοινωνική ζωή και τις τελετουργίες της ζωής. Η μοναδικότητα του τραγουδιού και των φωνών ως μετάδοση βαθιών ανθρώπινων συναισθημάτων, είναι τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της βουλγαρικής λαογραφίας. Οι τραγουδιστές σε κάθε γεωγραφική περιοχή της Βουλγαρίας έχουν τα δικά τους ηχητικά και μουσικά χαρακτηριστικά (μελωδικά και αρμονικά). Κάθε τραγουδιστής της χορωδίας «Το μυστήριο των βουλγαρικών φωνών» προέρχεται από μια διαφορετική περιοχή της χώρας και έχει δικό του ήχο. Σε συνδυασμό με τις άλλες δίνει τον μοναδικό ήχο της χορωδίας. Έχουν ποικίλες ηλικίες. είναι μητέρες, κόρες, αδελφές και ίσως μερικές γιαγιάδες. Και είναι όλες ξεχωριστές. Το μυστήριο των βουλγαρικών φωνών συγκλονίζει και μας καλεί σε ένα συγκινητικό ταξίδι γεμάτο με ήχους που αναβλύζουν από την ανθρώπινη ψυχή. Όπως έχει πει και ο πρώτος μαέστρος της Μπορίς Πετρόφ: «Η φωνή είναι εκείνη που μοιάζει περισσότερο με την ψυχή».

Η Lisa Gerrard είναι επίσης ένα εξαιρετικό φωνητικό ταλέντο. Κατά τη διάρκεια της μουσικής της καριέρας, επηρεασμένη από τον ήχο διαφόρων λαϊκών παραδόσεων, κατάφερε να αναπτύξει έναν ιδιαίτερο ήχο της φωνής και του τραγουδιού της. Μία από τις κύριες εμπνεύσεις της ήταν οι βουλγαρικές φωνές. Κατάφερε και βρήκε την δική της ερμηνεία του ήχου και έγραψε μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα τραγούδια που βασίζονται σε αυτή.

Η Λίζα δημιούργησε τη δική της μελωδική «γλώσσα ήχου», βασισμένη στην ιδέα ότι ο αφηρημένος ήχος είναι πολύ πιο αυθεντική ανθρώπινη έκφραση από την αφήγηση, βασισμένη σε λέξεις. Γεννημένη στη Μελβούρνη, οι μουσικές των μεταναστών από όλο τον κόσμο αποτελούσαν το σάουντρακ της καθημερινότητάς της. Οι Dead Can Dance αποτέλεσαν την πρώτη σημαντική περίοδο της καριέρας της. Η σόλο καριέρα της Λίζα Γκέραρντ ουσιαστικά ξεκίνησε το 1995 με το άλμπουμ «The Mirror Pool» και απογειώθηκε μέσα από τις κινηματογραφικές δουλειές της όπως ήταν το σάουντρακ του «Μονομάχου» του Ρίντλεϊ Σκοτ, για το οποίο κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα και μία υποψηφιότητα για Οσκαρ μαζί με τον Χανς Ζίμερ. Υποψηφιότητα για τη Χρυσή Σφαίρα είχε και για τις ταινίες του Μάικλ Μαν «Ali» και «Insider». Όπως έχει αναφέρει: «Υπάρχουν στιγμές που η πύλη της καρδιάς ανοίγει και τότε ξεχύνεται από μέσα της ένας ήχος που δεν γνώριζες ότι υπάρχει. Ένας ήχος πέρα από αυτόν τον κόσμο μα και τόσο γήινος ταυτόχρονα. Αυτός είναι ο ήχος που με κάνει να αισθάνομαι ευλογημένη..»

Ο Skiller (Aleksandar Deyanov), ο οποίος ήταν ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Beatbox το 2012 στο Βερολίνο, πέτυχε να αναβαθμίσει το beatboxing σε επίπεδο φωνητικής τέχνης ακολουθώντας μονοπάτια που έχουν ήδη περπατήσει καλλιτέχνες όπως ο Bobby Mcferrin κ.α. Χρησιμοποιώντας τη μοναδική του φωνή για να δημιουργήσει ρυθμούς και ήχους, συμμετέχει σε πολλά μουσικά έργα, που σχετίζονται με διαφορετικές μουσικές παραδόσεις. Στην παράσταση ο Skiller χρησιμοποιεί τη φωνή του για να ενισχύσει τις ιδιαιτερότητες του μοναδικού παλμού των βουλγαρικών ρυθμών και – μαζί με τους τραγουδιστές του «Το μυστήριο των βουλγαρικών φωνών» και της Λίζα Γκέραρντ- να δημιουργήσει μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα.

Ζήστε ένα ένα μουσικό ταξίδι που συνοδεύεται με τη συμμετοχή μιας μικρής ορχήστρας με παραδοσιακά βουλγαρικά όργανα – gadulka, tambura και kaval και τα παγκόσμια κρουστά του David Kuckhermann, τα οποία συνοδεύουν τα τραγούδια.

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρία μέρη:

1) Τα παραδοσιακά τραγούδια της Βουλγαρίας από τη χορωδία «Το μυστήριο των βουλγαρικών φωνών», συνοδευόμενη από την ορχήστρα και τον Skiller,

2) τα τραγούδια της Λίζα Γκέραρντ συνοδευόμενα από μια υπέροχη ομάδα μουσικών, τον Skiller και μερικές από τις φωνές της χορωδίας

3) Ειδικά γραμμένα για την παράσταση τραγούδια στα οποία η χορωδία «Το μυστήριο των βουλγαρικών φωνών» και η Λίζα Γκέραρντ αλληλοεπιδρούν στη σκηνή και τραγουδούν μαζί.

Ζήστε μια βραδιά αφιερωμένη την μαγεία της φωνής. Όπως έλεγε και ο Γερμανός συνθέτης Ρίχαρντ Βάγκνερ: «Το πιο παλιό, το πιο αληθινό, το πιο ωραίο μουσικό όργανο, η μόνη αρχή στην οποία η μουσική μας οφείλει την ύπαρξή της είναι η ανθρώπινη φωνή.»

Πληροφορίες:

Όταν η φωνή μαγεύει την ψυχή

The mystery of the Bulgarian Voices feat LISA GERRARD

Christmas Theater

Κλειστό ολυμπιακό στάδιο Γαλατσίου (Βεϊκου)

Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 στις 20.30

Τιμές εισιτηρίων:

Πλατεία και Κερκίδα (θεατρικά καθίσματα)

VIP ζώνη: 58 ευρώ

A ζώνη: 48 ευρώ

Β ζώνη: 40 ευρώ

Κερκίδα (καθίσματα κερκίδας)

Γ ζώνη: 32 ευρώ

Δ ζώνη: 26 ευρώ

Ε ζώνη: κανονικό 18 ευρώ, παιδικό – εφηβικό – φοιτητικό – 65+, ανέργων, πολυτέκνων: 13 ευρώ

Θέσεις ΑΜΕΑ (Μόνο με τηλεφωνική κράτηση) 13 ευρώ, συνοδός 18 ευρώ

Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια, πληροφορίες 211 77 01 700

Για κρατήσεις θέσεων ΑΜΕΑ επικοινωνήστε στο 211 77 01 700

Προπώληση εισιτηρίων:

211 77 01 700, www.christmastheater.gr & www.viva.gr