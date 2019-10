Στην Αθήνα για δύο συναυλίες ο μινιμαλιστής συνθέτης Βιμ Μέρτενς

Ο Βιμ Μέρτενς, ο πρωτοπόρος ευρωπαίος μινιμαλιστής συνθέτης έρχεται στην Ελλάδα για δύο συναυλίες.

Ένας από τους κορυφαίους σύγχρονους δημιουργούς παγκοσμίως θα εμφανιστεί στην Αθήνα στις 22 Οκτωβρίου.

Πιστός στις επαναλαμβανόμενες δομές του, έχει καταφέρει να διαδώσει τη μινιμαλιστική μουσική σε απρόσμενους χώρους.

Ο συνθέτης έχει κάνει δημοφιλή τη μουσική του σε «ανυποψίαστα» κοινά, χάρη στην ιδιαίτερη μελωδική ευαισθησία, που διαπερνά όλες τις συνθέσεις του.

Ένα χαρακτηριστικό ηχόχρωμα της φωνής του, ένα φαλτσέτο που μοιάζει να βγαίνει από το ίδιο το πιάνο και που ταυτόχρονα σπάει νόρμες της σύγχρονης μουσικής.

Ο Φλαμανδός συνθέτης δεν είναι αρκετά κλασσικός για τους λάτρεις της κλασικής μουσικής και ταυτόχρονα είναι πολύ κλασικός για τον κόσμο της ποπ».

Ο Βιμ Μέρτενς θα γιορτάσει τα 40 χρόνια μία πολύ παραγωγικής καριέρας.

Ο πιο αναρχικό κλασικός

Από τις αρχές των ’80s, ο συνθέτης, μουσικολόγος, κοντρα-τενόρος, κιθαρίστας και πιανίστας έχει αποκτήσει απήχηση σε ένα ευρύ κοινό.

Λειτουργεί πάντα με επίκεντρο το μινιμαλισμό και θέτει τη μουσική, σα μία βασική ανθρωπινή εκφραστική ανάγκη.

Στη δισκογραφία του καταγράφονται γύρω στα 70 άλμπουμ, μερικά από τα οποία έχουν αποκτήσει σχεδόν κλασική υπόσταση.

Η μουσική επένδυση της παράστασης The Power of Theatrical Madness του Jan Fabre (1984). Η μουσική στην βραβευμένη ταινία The Belly of An Architect/ Η κοιλιά του αρχιτέκτονα (1987) του Peter Greenaway.

Αλλά και οι δίσκοι μινιμαλιστικής σύνθεσης – ορόσημο στην καριέρα του ίδιου, Vergessen (1982), Struggle for pleasure (1983) και Maximizing the Audience (1985). Το πρώτο άλμπουμ στο οποίο πρόσθεσε φωνή, τη δική του.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Mertens ουδέποτε επανέλαβε μουσικές φόρμες επειδή ήταν επιτυχημένες ή τυποποιήθηκε για χάρη της εμπορικής απήχησης.