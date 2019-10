To vima.gr προτείνει για την TV το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019

Ξένες ταινίες

«Η κρυφή ζωή του Μάνγκλχορν» (Manglehorn)

EPT2, 23.00

Ενας άκρως συγκινητικός Αλ Πατσίνο υποδύεται τον ήρωα του τίτλου της ταινίας του Ντέιβιντ Γκορντον Γκριν που περιέργως δεν βρήκε ποτέ εμπορική διανομή στην Ελλάδα: ο Μανγκλχορν είναι ένας μοναχικός κλειδαράς του Τέξας, με μυστηριώδες παρελθόν και επίσης σοβαρό πρόβλημα επικοινωνίας με τον κόσμο – ακόμα και με τον ίδιο του τον γιό. Η γάτα του η Φάνι, είναι τελικά ο μόνος ζωντανός οργανισμός με τον οποίο ο Μάνγκλχορν μπορεί να έρθει σε επαφή γι’ αυτό άλλωστε και σπαταλά όλες τις οικονομίες του για μια δύσκολη χειρουργική επέμβασή της. Σιγα –σιγά όμως και ενώ η ταινία προχωρά, ο άνθρωπος αυτός θα μπορέσει να βγει από το κάδρο και να αποκτήσει συνείδηση. Αργών ρυθμών, τρυφερό one man show, εστιασμένo πλήρως στο εκφραστικό πρόσωπο του πρωταγωνιστή της, ο οποίος δένει θαυμάσια με την τρομερή γάτα του! Αξίζει να την ανακαλύψετε. (ΗΠΑ, 2014, 97’)

«Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών: Η συντροφιά του δαχτυλιδιού» (Lord of the Rings: The fellowship of the ring)

STAR, 23.10

Πρώτο από τα τρία κινηματογραφικά μέρή του Απόλυτου Παραμυθιού που έγραψε ο Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν στο οποίο βρίσκουμε ατρόμητους πολεμιστές, μάγους, ξωτικά, νεράιδες, νάνους και χόμπιτ (μικρογραφίες ανθρώπων με τρομερή βουλημία). Όλα αυτά μέσα από την σκοτεινή (και νοσηρή) ματιά του Νεοζηλανδού σκηνοθέτη Πίτερ με τους Ελάιζα Γουντ, Ιαν Μακ Κέλεν, Βίγκο Μόρτενσεν, Λιβ Τάιλερ, Κέιτ Μπλάνσετ. (ΗΠΑ/ Νέα Ζηλανδία, 2001, 164’)

«Spider-Man 2»

ΑΝΤ1, 23.45

Στην δεύτερη κινηματογραφική περιπέτειά του, ο Πίτερ Πάρκερ (Τόμπι Μαγκουάιρ), θα πρέπει να βρει την χρυσή τομή ανάμεσα στο υπερφυσικό εαυτό του και τον ανθρώπινο. Σκηνοθεσία: Σαμ Ράιμι. (ΗΠΑ, 2004, 123’)

«99 σπίτια» (99 homes)

ALPHA,00.10

Oταν ένας αυτοδημιούργητος κτηματομεσίτης της Φλόριντα (Μάικλ Σάνον) κάνει έξωση σε έναν άνεργο, ανύπαντρο πατέρα (Αντριου Γκάρφιλντ) ο τελευταίος συμμαχεί μαζί του για να μπορέσει να επιβιώσει. Ακρως επίκαιρη (και καθλιπτική) ταινία του Ραμίν Μπαχράνι, που χωρίς περιστροφές μιλά για την ευκολία με την οποία το αμερικανικό καπιταλιστικό όνειρο μπορεί να μετατραπεί σε σκοτεινό εφιάλτη. (ΗΠΑ, 1995, 103’)