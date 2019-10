Black Eyed Peas: Επιστρέφουν και κυκλοφορούν το «RITMO (Bad Boys For Life)»

Οι Black Eyed Peas επιστρέφουν για να κάνουν ένα από τα κορυφαία comeback με ένα ακόμα smash hit ισάξιο με τις προηγούμενες θρυλικές επιτυχίες τους.

Οι βραβευμένοι με 6 φορές βραβείο Grammy, ειδικοί στο να μπλέκουν διαφορετικά είδη μουσικής και ο reggaeton superstar που έχει γράψει ιστορία και παραμένει ως ένα από τα πιο hot acts στον πλανήτη, ο J Balvin, μοιράζονται σήμερα την νέα συνεργασία τους με τίτλο “RITMO (Bad Boys For Life)”. To single σηματοδοτεί την πρώτη κυκλοφορία του group κάτω από την καινούρια τους δισκογραφική στέγη την Epic Records (Sony Music). Ενώνοντας του δύο τιτάνες, αυτή η συνεργασία αναμένεται να είναι το απόλυτο hit του 2019.

To single ανακοινώνει την άφιξη του πολύ αναμενόμενου “Bad Boys For Life Original Motion Picture Soundtrack Album”, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Ιανουαρίου. Στο μεταξύ η ομότιτλη ταινία με τον Will Smith και τον Martin Lawrence έρχεται στους κινηματογράφους την ίδια μέρα με το album. Αυτό θα είναι το τρίτο μέρος του κλασικού Bad Boys franchise, μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές δράσης όλων των εποχών.

Παρομοίως το “RITMO (Bad boys For Life)” αιχμαλωτίζει την ίδια υψηλή βαθμίδα δράσης που έχει καθιερώσει το franchise. Σπάζοντας τα όρια, μπλέκει τον hip-hop και pop ήχο των Black Eyed Peas με την reggaeton του J Balvin. Η λέξη “Ritmo” σημαίνει “Ρυθμός” στα Ελληνικά. Στο μεταξύ ο Colin Tilley (Kendrick Lamar, Rihanna) σκηνοθέτησε το music video που συμπεριλαμβάνει εκρηκτικά στιγμιότυπα από την ταινία.

Ο συνιδρυτής των Black Eyed Peas will.i.am. δήλωσε “Ήθελα να επανεμφανίσω το ‘The Rhythm of the Night’ από τους Corona και να του δώσω ένα minimal, futurist, afro-fused reggaeton vibe. Το τελικό τραγούδι και βίντεο δίνουν μία αίσθηση κλασικού next level ηχογραφήματος, κάτι που οι Black Eyed Peas πρεσβεύουν απόλυτα”.

O J Balvin συμπλήρωσε “ Είμαι fan των Black Eyed Peas από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Είναι legends! Είναι τιμή μου να συνεργάζομαι μαζί τους και να γίνομαι μέρος του ήχου της ταινίας Bad Boys for Life”.

Ο President of Music της Sony Motion Picture Group, Spring Aspers δήλωσε, “Είναι μεγάληχαρά για εμάς να φέρνουμε μαζί το Bad Boys franchise τους top global artists Black Eyed Peas και J Balvin. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που συνεργαζόμαστε με την Sony Music και την Epic Records για την υλοποίηση αυτού του εκπληκτικού soundtrack”.

Την προηγούμενη εβδομάδα οι Black Eyes Peas ταξίδεψαν στην Βραζιλία για το Headline show τους στο φεστιβάλ Rock In Rio. Επίσης εμφανίστηκαν στο show του Luciano Hucks την επόμενη μέρα. Στην συνέχεια, είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν για την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία για το επόμενο κομμάτι της περιοδείας τους, η οποία θα τελειώσει με ένα φαντασμαγορικό show στην τελετή λήξης των SEA Games στις Φιλιππίνες στις 11 Δεκεμβρίου με ένα μοναδικό performance του “RITMO (Bad Boys For Life)”.

Οι Black Eyes Peas συνεχίζουν να καθορίζουν των ρυθμό του πλανήτη το 2019, το 2020, και ακόμα παραπέρα.

Ο Global Ambassador της Reggaeton, J Balvin αυτή την στιγμή είναι ο Νο1 Global Music Artist του YouTube για 14η συνεχόμενη εβδομάδα (συγκεντρώνοντας πάνω από 1 δισεκατομμύριο views το μήνα) και βρίσκεται στα μέσα της πολύ συζητημένης περιοδείας του “Arcoiris”, που το Variety χαρακτήρισε ως “ μία μοναδική, mind blowing, σουρεαλιστική εμπειρία … μία παραγωγή σαν καμία άλλη”.

Σχετικά με τους Black Eyed Peas

Από την δημιουργία τους το 1995, οι βραβευμένοι 6 φορές με βραβείο Grammy, πολύ πλατινένιοι καλλιτέχνες Black Eyed Peas έχουν γίνει ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα παγκοσμίως, έχοντας πουλήσει πάνω από 35 εκατομμύρια albums και 120 εκατομμύρια singles σε όλο τον κόσμο. Έχουν πουλήσει πάνω από 3 εκατομμύρια εισιτήρια και έχουν ήταν headliners σε πάνω από 300 διαφορετικά shows σε πάνω από 30 χώρες.

Σχετικά με τον J Balvin

O Global Ambassador της Reggaeton, J Balvin είναι πλέον ένας από τους top streaming καλλιτέχνες στον κόσμο, ανεξαρτήτου γλώσσας, και έχει δημιουργήσει μία “λεγεώνα” από fans που εκπροσωπείται με πάνω από 60 εκατομμύρια social media followers. O Balvin εκπροσωπεί μια γενιά urban μουσικών που έχουν κάνει την Latin μουσική να έχει παγκόσμια αναγνώριση. Ταυτοχρόνως, ο Balvin έχει γίνει ένας από τους δυνατότερους πολιτιστικούς “απεσταλμένους” της Latin μουσικής για το fashion industry αλλά και για τις pop art κοινότητες. Επίσης είναι ένας από τους πιο περιζήτητους collaborators της μουσικής βιομηχανίας και festival performer παγκοσμίως.

Σχετικά με την ταινία “Bad Boys For Life”

Τα “Bad Boys” Mike Lowrey (Will Smith) και Marcus Burnett (Martin Lawrence) επιστρέφουν για μία τελευταία φορά για την πολύ αναμενόμενη ταινία “Bad Boys For Life”. Η ταινία είναι σκηνοθετημένη από τον Adil El Arbi και τον Bilall Hallah και το σενάριο είμαι γραμμένο από τον Joe Carnahan και τον Chris Bremmer. Η παραγωγή έγινε από τον Jerry Bruckheimer, τον Will Smith και τον Doug Belgrad. Ως Executive Producers συμμετείχαν οι Barry Waldman, Chad Oman και Mike Stenson. Στο film πρωταγωνιστούν οι Will Smith, Martin Lawrence, Vannessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Paola Nunez, Kate Del Castillo, Nicky Jam και Joe Pantoliano.

To «Ritmo (Bad Boys For Life)» κυκλοφορεί από την Panik Records και την Sony Music.

Βρείτε το «Ritmo (Bad Boys For Life)» εδώ.