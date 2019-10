60ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

«Πρωτοεμφανιζόμενοι πολλά υποσχόμενοι σκηνοθέτες, καθώς και έμπειροι δημιουργοί μάς εμπιστεύτηκαν και φέτος τις ταινίες τους» αναφέρει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με αφορμή το εφετινό ελληνικό πρόγραμμα.

Στο 60ό ΦΚΘ θα προβληθούν σε πρώτη προβολή 17 ταινίες εκ των οποίων τρεις συμμετέχουν στο Διεθνές Διαγωνιστικό (το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα).

Mια εφετινή έκπληξη είναι το ότι δύο ακόμα ελληνικές ταινίες θα διαγωνιστούν σε νέο πρόγραμμα.

Οι ελληνικές ταινίες του 60ού ΦΚΘ σε αλφαβητική σειρά:

Η Ανάκριση του Παναγιώτη Πορτοκαλάκη: Βασισμένη στο μυθιστόρημα του δημοσιογράφου και συγγραφέα Ηλία Μαγκλίνη, η ταινία του Παναγιώτη Πορτοκαλάκη εξερευνά την ακόμα ανοιχτή πληγή των χρόνων της δικτατορίας. Μια κόρη που προσπαθεί να γιατρευτεί απ’ τις εμμονές της, φέρνει τον πατέρα της αντιμέτωπο με τον άνθρωπο που τον βασάνιζε κατά τη διάρκεια της Χούντας. Με τους: Πηνελόπη Τσιλίκα, Γιώργο Κέντρο, Θέμη Πάνου κ.ά.

Απόστρατος του Ζαχαρία Μαυροειδή: Ο Άρης, ένας τριαντάρης επιχειρηματίας στα όρια της χρεοκοπίας, μετακομίζει στο σπίτι του εκλιπόντος παππού Αριστείδη, απόστρατου αξιωματικού του Ελληνικού Στρατού. Σύντομα ξανασμίγει με έναν παλιό φίλο του Αριστείδη. Προσπαθώντας να φανεί αντάξιος του ονόματός του, ο Άρης σταδιακά ταυτίζεται με τον παππού του. Η ταινία συμμετείχε στο τμήμα Crossroads co-production Forum 2013 και στη δράση Thessaloniki Goes to Cannes Works in Progress 2019 της Αγοράς του ΦΚΘ. Με τους: Μιχάλη Σαράντη, Γιώτα Φέστα, Θανάσης Παπαγεωργίου.

Γεννημένος 8η Μαρτίου του Λυμπέρη Διονυσόπουλου: Οι γυναίκες έχουν καταλάβει τον κόσμο και έχουν εκτελέσει τον αντρικό πληθυσμό. Ένας ταγμένος μισογύνης, ο Λεωνίδας, θα καταφέρει να επιζήσει. Όταν θα γνωρίσει την Οφηλία, μια νεαρή επαναστάτρια και σινεφίλ, τα πράγματα θα πάρουνε μια περίεργη τροπή. Με τους: Μαίρη Σεΐσογλου, Λυμπέρη Διονυσόπουλο, Δέσποινα Χαλίδου.

Δε θέλω να γίνω δυσάρεστος αλλά πρέπει να μιλήσουμε για κάτι πολύ σοβαρό του Γιώργου Γεωργόπουλου. O Άρης είναι ένα πετυχημένο στέλεχος μιας μεγάλης εμπορικής εταιρίας. Η ζωή του θα αλλάξει οριστικά, όταν μάθει πως είναι φορέας ενός σεξουαλικά μεταδιδόμενου ιού, θανατηφόρου μόνο για τις γυναίκες. Ο Άρης ξεκινάει ένα υπαρξιακό ταξίδι συναντήσεων με τις πρώην του και θα έρθει αντιμέτωπος με τις συνέπειες των επιλογών του. Η ταινία συμμετείχε στο Agora Works in Progress 2017 του ΦΚΘ. Θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Austin Film Festival. Πρωταγωνιστούν: Όμηρος Πουλάκης, Βαγγέλης Μουρίκης, Κόρα Καρβούνη, Ιωάννα Παππά.

Δεν ακούμε τα τραγούδια του Τάκη Παπαναστασίου: Ο Νίκος και η Νόρα προσκαλούν στο σπίτι τους τον Άγγελο για να περάσει τη νύχτα μαζί τους. Η βραδιά περιλαμβάνει έναν πίνακα του Ντιμπιφέ, κιμονό και γουέστερν, ένα καμένο κοτόπουλο, τον Έλβις και την Ντίτριχ. Πρωταγωνιστούν οι: Νόρα – Νάνσυ Σιδέρη, Νίκος – Πάνος Παπαδόπουλος, Άγγελος – Μιχαήλ Ταμπακάκης.

Εξορία του Βασίλη Μαζωμένου: Ο Άρης, πασχίζει να εγκαταλείψει τη χώρα μέσα σε μια βάρκα. Καταφέρνει να γλιτώσει τον πνιγμό αλλά με την επιστροφή του, ρίχνεται σ’ έναν αγώνα επιβίωσης που θα τον φέρει στα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Πρωταγωνιστούν: Κατερίνα Τσάση – Δέδε, Στέφανος Κακαβούλης, Αγγελική Καρυστινού.

Ζίζοτεκ του Βαρδή Μαρινάκη: Μετά την εγκατάλειψη του εννιάχρονου Ιάσωνα από τη μητέρα του σε ένα πανήγυρι δίπλα στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας, βρίσκει καταφύγιο σε μια καλύβα στη μέση του δάσους που ανήκει σε ένα απομονωμένο και ιδιότροπο μεσήλικα, τον Μηνά. Μια συγκινητική ιστορία για τη λαχτάρα για οικειότητα. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο τμήμα East of the West στο Κάρλοβι Βάρι. Η ταινία συμμετείχε στα τμήματα Crossroads co-production Forum 2012 και Agora Works in Progress 2017 της Αγοράς του ΦΚΘ. Με τους: Πηνελόπη Τσιλίκα, Αύγουστο Λάμπρου-Νεγρεπόντη, Δημήτρη Ξανθόπουλο.

Το θολάμι του Βασίλη Νούλα: Βασισμένη στο ομώνυμο διήγημα του Νίκου Κάσδαγλη, η ταινία ακολουθεί την ταραχώδη διαδρομή της Δέσποινας, μέλους τρομοκρατικής οργάνωσης, στο κέντρο της πόλης, όπου προσπαθεί να κρατηθεί,

όπως μπορεί, στη ζωή αφού έχει διαπράξει έναν φόνο. Μέσα από την ταραγμένη διαδρομή της κεντρικής ηρωίδας διαγράφεται ένα πορτρέτο της Αθήνας. Πρωταγωνιστούν: Δέσποινα Χατζηπαυλίδου, Νίκος Σάμπαλης, Βίκυ Κυριακουλάκου.

Μολύβι Μαχαίρι Σκυτάλη του Κωνσταντίνου Κακογιάννη. Τέσσερις συγκάτοικοι στο Βερολίνο αναζητούν νόημα και ταυτότητα και προσπαθούν να πολεμήσουν την αδικία. Μπορούν οι άνθρωποι να συμπορευτούν με τα τραυματισμένα ιδανικά τους; Μπορεί η αναζήτηση της προσωπικής αλήθειας να συμβαδίσει με την κοινωνική δικαιοσύνη; Με τους: Mαρία Κατσανδρή, Σεμπάστιαν Μπέκερ, Σελίν Γιλντιριμ κ.ά.

Περσεφόνη του Κώστα Αθουσάκη: Μια ελληνο-ιαπωνική κινηματογραφική οπερέτα, που ζωντανεύει τον μύθο της αρπαγής της Περσεφόνης μπροστά στα μάτια ενός γκρουπ γυναικών από την Ιαπωνία, την ώρα που η άφιξη του ξένου άντρα αναστατώνει τα μέλη της οικογένειας του ξενώνα Persephone. Η ταινία συμμετείχε στη δράση Thessaloniki Goes to Cannes Works in Progress 2019 της Αγοράς του ΦΚΘ. Με τους: Έλσα Λεκάκου, Δημήτρη Ήμελλο, Κατερίνα Λυπηρίδου, Ευαγγελία Καρακατσάνη.

Πολιορκία στην οδό Λίπερτη του Σταύρου Παμπαλλή: Μια κατάσταση πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και ψυχολογικής ασφυξίας περιγράφει ο Σταύρος Παμπαλλής στην ταινία του Πολιορκία στην οδό Λίπερτη, καταγράφοντας τις αγωνιώδεις προσπάθειες μιας οικογένειας να σώσει το μόνο πράγμα που της έχει απομείνει για να χάσει: το σπίτι της. Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Αλεξάντερ, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Νιόβη Χαραλάμπους, Ακύλλας Καραζήσης.

Ο Πύραυλος του Στέφανου Σιταρά. Ο Στάθης, χρόνια γνωστός για τη μυθομανία του, αναγκάζεται να αποδείξει στους φίλους του την ύπαρξη ενός «απόρρητου πυραύλου» (που μόνο εκείνος ξέρει), προκειμένου να μην τους χάσει. Γυρισμένος με μη-ηθοποιούς στην πορεία τεσσάρων ετών, Ο Πύραυλος αφηγείται την πραγματική ιστορία μιας παρέας, την τελευταία νύχτα του καλοκαιριού. Πρωταγωνιστούν: Αν-Μαρί Λεζινό, Άρης Μαυρόπουλος, Μαριέτη Παπαθεοδώρου κ.ά.

@9: Στα εννιά του Άγγελου Σπάρταλη: Ένα κορίτσι φάντασμα, ηλικίας εννέα ετών, καταλαμβάνει τα κατασχεθέντα από τις τράπεζες διαμερίσματα του κέντρου των Αθηνών και επιτίθεται με βία στους μεσίτες και στους νέους αγοραστές. Ένα νεαρό ερωτευμένο ζευγάρι, στο ξεκίνημα της κοινής του ζωής, θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το μικρό φάντασμα για δικό του όφελος. Πρωταγωνιστούν: Δήμητρα Σπάρταλη, Vassilis Awad, Σοφία Παπαδοπούλου, Άγγελος Παπαδημητρίου κ.ά.

Cosmic Candy της Ρηνιώς Δραγασάκη: Η Άννα, μια μοναχική και ιδιόρρυθμη ταμίας σουπερμάρκετ αναγκάζεται να πάρει υπό την προστασία της το δεκάχρονο κορίτσι του διπλανού διαμερίσματος, ύστερα από την μυστηριώδη εξαφάνιση του πατέρα του. Την απασχολούν, επίσης, η πιθανή της απόλυση και ένα ρομαντικό ειδύλλιο. Και όλα αυτά υπό την επήρεια υπερβολικής ποσότητας Κοσμικ Κάντυ, της καραμέλας που σκάει στο στόμα. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Fantastic Fest του Όστιν στο Τέξας και στο Sitges στην Ισπανία. Συμμετείχε, επίσης, στο τμήμα Crossroads co–production Forum 2013 και Agora Works in Progress 2016 της Αγοράς του ΦΚΘ. Πρωταγωνιστούν: Μαρία Κίτσου, Μάγια Πιπερά, Κίμωνας Κουρής. Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους το 2020 από τη Weird Wave.

Entwined του Μίνωα Νικολακάκη: Άρτι αφιχθείσα από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, όπου και πραγματοποίησε την πρεμιέρα της, η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Μίνωα Νικολακάκη, είναι μια μεταφυσική αλληγορία. Αφηγείται την ιστορία του Πάνου, ενός νεαρού γιατρού που μετακομίζει σ’ ένα απομακρυσμένο χωριό για να κάνει το αγροτικό του. Εκεί θα ερωτευτεί μια κοπέλα που πάσχει από μια σπάνια ασθένεια. Με τους: Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Προμηθέα Αλειφερόπουλο, Άννα Κοζαδίνου κ.ά.

Winona του Αλέξανδρου Βούλγαρη (The Boy): Η πέμπτη μεγάλου μήκους ταινία του σκηνοθέτη και μουσικού, Αλέξανδρου Βούλγαρη (The Boy), μάς συστήνει τέσσερις γυναίκες που πηγαίνουν σε μια παραλία για να απολαύσουν τον ήλιο και τη θάλασσα. Γυρισμένη με φιλμ 16mm, η Winona αιχμαλωτίζει στον φακό της τον αισθησιασμό που προκύπτει από το φως, το νερό και τη νεαρή σάρκα, καλώντας μας να ανακαλύψουμε τα μυστικά που κρύβονται πίσω από, φαινομενικά, ανέμελα παιχνίδια. Η ταινία θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Βαρσοβίας. Συμμετείχε στη δράση Thessaloniki Goes to Cannes Works in Progress 2019 της Αγοράς του ΦΚΘ. Με τους: Ανθή Ευστρατιάδου, Σοφία Κόκκαλη, Ηρώ Μπέζου, Δάφνη Πατακιά. Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους το 2020 από τη Weird Wave.

Από το Βερολίνο στη Θεσσαλονίκη

Το θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών του Σύλλα Τζουμέρκα: Την ελληνική της πρεμιέρα στο 60ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η νέα ταινία του Σύλλα Τζουμέρκα Το θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών, η οποία προκάλεσε αίσθηση στην παγκόσμια πρεμιέρα της στο πρόσφατο Φεστιβάλ Βερολίνου, ενώ έχει πραγματοποιήσει σημαντική διεθνή πορεία σε φεστιβάλ και ξένες αγορές. Δύο γυναίκες (Αγγελική Παπούλια, Γιούλα Μπούνταλη) ζουν σε μια επαρχιακή πόλη στη Δυτική Ελλάδα. Όταν ένας μυστηριώδης θάνατος φέρνει τα πάνω-κάτω στη μικρή τους πόλη και πυροδοτεί έναν άγριο κύκλο βίας, οι ζωές των δύο γυναικών που μέχρι χτες αγνοούσαν η μία την ύπαρξη της άλλης, θα αρχίσουν να συγκλίνουν. Η συνάντησή τους θα μπορούσε να είναι η σωτηρία τους. Πρωταγωνιστούν: Αγγελική Παπούλια, Γιούλα Μπούνταλη, Χρήστος Πασσαλής, Αργύρης Ξάφης, Θανάσης Δόβρης, Λαέρτης Μαλκότσης. Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 21 Νοεμβρίου από τη StraDa Films.

Ξεπερνώντας τα σύνορα

Στην ενότητα «Ξεπερνώντας τα σύνορα» παρουσιάζονται σε πρεμιέρα δύο ταινίες ελληνικού ενδιαφέροντος, γυρισμένες από ξένους σκηνοθέτες που εμπνέονται από την Ελλάδα και από ελληνικά θέματα:

Αύριο Περνάω απέναντι της Σεπιντέ Φαρσί: Συμπαραγωγή Ελλάδας, Γαλλίας, Ολλανδίας και Βελγίου, η ταινία της Σεπιντέ Φαρσί μιλάει για τη σχέση δύο ανθρώπων που οι ζωές τους διασταυρώνονται, υπό αντίξοες συνθήκες. Η Μαρία, μια αστυνομικός που παίρνει μετάθεση για τη Λέσβο συναντά έναν σύριο πρόσφυγα που φτάνει στο νησί. Η γνωριμία τους θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπουνε τον κόσμο. Πρωταγωνιστούν: Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Χάνα Ίσσα, Λυδία Φωτοπούλου, Βασίλης Κουκαλάνι.

Common Birds των Σίλβια Μαλιόνι και Γκράεμ Τόμσον: Αντλώντας έμπνευση από τον Αριστοφάνη και γυρισμένη σε αρχαία ελληνικά, η ταινία των Σ.Μαλιόνι και Γκ.Τόμσον αφηγείται την ιστορία δύο Αθηναίων που περιδιαβαίνουν στη σύγχρονη Αθήνα, την οποία αποφασίζουν να εγκαταλείψουν. Φτάνουν σε ένα αρχαίο δάσος, όπου γίνονται φίλοι με τα πουλιά. Μια αλληγορία για την σύγχρονη κατάσταση της Ελλάδος και τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει το αριστοφανικό κείμενο. Πρωταγωνιστούν: Ρηνιώ Κυριαζή, Τάσος Ράπτης, Κώστας Βασαρδάνης, Άνα Λους Αρτέγκα.

Μια δεύτερη ματιά

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του 60ού ΦΚΘ θα προβληθεί, επίσης, μία ταινία που έχει ήδη πραγματοποιήσει πρεμιέρα:

Meltem του Βασίλη Δογάνη: Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του (ήδη αναγνωρισμένου για τα μικρού μήκους φιλμ του), Βασίλη Δογάνη, αφηγείται την ιστορία μιας νεαρής Γαλλίδας, ελληνικής καταγωγής, η οποία επιστρέφει στη Λέσβο για να κληρονομήσει το εξοχικό σπίτι της μητέρας της που πέθανε πρόσφατα. Εκεί θα την ακολουθήσουν δύο γάλλοι συμφοιτητές της, με τους οποίους σκοπεύει να ανοίξει μια επιχείρηση, χρησιμοποιώντας τα λεφτά απ’ την πώληση του σπιτιού. Με τους: Δάφνη Πατακιά, Ραμπά Ναΐτ Ουφέλα, Άκης Σακελλαρίου.

Από το 1 στο 60

Οι ταινίες που βραβεύτηκαν στην 1η Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου (το 1960), το Ποτάμι του Νίκου Κούνδουρου, η Μανταλένα του Ντίνου Δημόπουλου, το Έγκλημα στα παρασκήνια του Ντίνου Κατσουρίδη, ο Μακεδονικός γάμος του Τάκη Κανελλόπουλου και το Μια του κλέφτη του Δημήτρη Ιωαννόπουλου επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη και θα προβληθούν στο 60ό Φεστιβάλ.

Παράλληλα, τιμώντας τη μνήμη του Τάκη Σπυριδάκη, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα προβάλει την ταινία Ο κήπος του Θεού (1994), σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τάκη Σπυριδάκη, με πρωταγωνιστή τον ίδιο και τους Κώστα Μαρκόπουλο, Βαγγέλη Μουρίκη, Μπάμπη Αλατζά, Νικ Καλάμο, Ντίνο Μακρή. Η ταινία τιμήθηκε με 7 κρατικά βραβεία ποιότητας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Στόχος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι να μοιράζεται τη δύναμη του σινεμά με όλους τους θεατές ανεξαιρέτως. Για αυτό το λόγο, προβάλλει ταινίες με ακουστική περιγραφή [AD: Audio Description] για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης και με υπότιτλους για Κ/κωφούς και βαρήκοους [SDH: Subtitles for the Deaf or hard of Hearing] με την επιμέλεια και πιστοποίηση της Κίνησης Καλλιτεχνών με Αναπηρία. Το 60ό Φεστιβάλ τιμά τη μνήμη του πρόσφατα εκλιπόντος σκηνοθέτη Γιώργου Καρυπίδη, κάνοντας καθολικά προσβάσιμη την ταινία Στη σκιά του φόβου (1988), ένα υπαρξιακό δράμα με μορφή «ονειρικού» θρίλερ, που εντυπωσιάζει με την ατμόσφαιρά του, την υποβλητική μουσική και φωτογραφία και την ερμηνεία του Γιώργου Κώνστα. Καθολικά προσβάσιμη θα είναι και η προβολή της ταινίας το Ποτάμι (1959) του Νίκου Κούνδουρου. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί και μεγάλη έκθεση με εικαστικά έργα, σημειώσεις, επιστολές του Νίκου Κούνδουρου.

Μικρού μήκους ελληνικές ταινίες

Τέλος, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα παρουσιαστούν οι βραβευμένες 16 μικρού μήκους ταινίες από το πρόσφατο 42ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.