Τσαβούσογλου : Η επιχείρηση στη Συρία διεξάγεται βάσει Διεθνούς Δικαίου

Μήνυμα ότι η περιοχή θα «καθαρίσει από τους τρομοκράτες» έστειλε, μετά τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Μάλιστα, ο Τσαβούσογλου αναφορικά με τη στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία έσπευσε να υπογραμμίσει ότι η επέμβαση διεξάγεται σύμφωνα με Διεθνές Δίκαιο.

Σύμφωνα με τον Τσαβούσογλου, η στρατιωτική επιχείρηση γίνεται υπό το Άρθρο 51 του Χάρτη του ΟΗΕ. Καθώς και βάσει των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη μάχη κατά της τρομοκρατίας.

​Υποστήριξε, σε ανάρτησή του στο Twitter ότι η συνοριακή ασφάλεια και η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας «θα είναι εγγυημένες», οι μετανάστες θα μπορέσουν να επιστρέψουν με ασφάλεια και ότι η ειρήνη και η ηρεμία θα επιστρέψουν στην περιοχή.

W/#OperationPeaceSpring; – Region will be cleared of terrorists,

– Syria’s border security and territorial integrity will be guaranteed,

– Displaced people will be able to return safely to their homes,

– Peace and safety will prevail in the region. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 9, 2019

This operation is being carried out in accordance with international law, Article 51 of the UN Charter and UN Security Council Resolutions on fight against terrorism. #OperationPeaceSpring🇹🇷 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 9, 2019

«Στόχος μας είναι η καταστροφή των γραμμών των τρομοκρατών»

Την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης στη βόρεια Συρία ανακοίνωσε και επισήμως ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, μαζί με τον Ελεύθερο Συριακό Στρατό (σ.σ. συριακή αντιπολίτευση) ξεκίνησαν την επιχείρηση “Πηγή της Ειρήνης” στη βόρεια Συρία εναντίον των κουρδικών οργανώσεων PKK και YPG» ανέφερε ο Ερντογάν, σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Στόχος μας είναι η καταστροφή των γραμμών των τρομοκρατών, όπως και επίσης η επιστροφή της ειρήνης και της ηρεμίας» πρόσθεσε.