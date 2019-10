Live ως τα Χριστούγεννα

θινόπωρο, τα κεφάλια μέσα, η σεζόν αρχίζει. Παντού. Κάθε επαγγελματικός ή μη σχεδιασμός ακολουθεί την έναρξη των σχολείων. Κάτι που μας ακολουθεί από τα παιδικά μας χρόνια. Κάτι σαν την απογευματινή θλίψη της Κυριακής. Και αυτή μας ακολουθεί από την παιδική μας ηλικία. Υπάρχουν όμως οι εναλλακτικές που θα μας πάρουν τη θλίψη, θα μας διασκεδάσουν, θα μας θυμίσουν πρόσωπα, καταστάσεις, περιόδους της ζωής μας ή θα βοηθήσουν να δημιουργηθούν νέες.

Ο λόγος, για παράδειγμα, για τις συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν τους προσεχείς τρεις μήνες. Συναυλίες ποπ και ροκ, ξένων συγκροτημάτων, συναυλίες αντιστοίχων ελληνικών θα μπορούσαν να δώσουν έναν αλμυρό τόνο στα μουσικά μας βράδια.

Οι Blues Wire, η ζωντανή ιστορία του ελληνικού μπλουζ, με εκατοντάδες συναυλίες, εντός και εκτός συνόρων, εμφανίζονται στις 11/10 σε μια βραδιά εφ’ όλης της ύλης και φυσικά με την τελευταία τους έως σήμερα εργασία, το «N.O.S.».

Στις 18/10 Τα Μωρά στη Φωτιά, άλλο ένα ελληνικό ροκ συγκρότημα με παρελθόν, παρόν και μέλλον, θα βάλει φωτιά στη σκηνή, ενώ στις 2/11 είναι η σειρά για τους μαθουσάλες Magic De Spell.

«Γιορτάζουμε 40 χρόνια πορείας. Live, recording, ταξίδια, φιλίες. Ασταμάτητη περιπέτεια στα αχαρτογράφητα νερά της ελληνικής ροκ σκηνής». Πολλοί οι καλεσμένοι του γκρουπ, παλαιά μέλη του θα είναι παρόντα, αλλά αν δει κάποιος προσεκτικά, λείπει το όνομα του Ηλία Ασλάνογλου. Αρα, από τη γιορτή κάτι λείπει. Στις 22/11 εμφανίζονται οι Αμερικανοί Pavlo’s Dog. Με έδρα το Λονδίνο πλέον, έχουν βρει τον τρόπο από το 1974 να είναι πάντα ενεργοί, έστω και με κάποια διαλείμματα.

Στις 25/10 οι Electric Litany, η ελληνοβρετανική μπάντα, επιστρέφει στην Αθήνα παρουσιάζοντας για πρώτη φορά το τρίτο τους άλμπουμ «Under A Common Sky». Η ιστορία τους άρχισε το 2007 στη βρετανική πρωτεύουσα. Εκεί, ο Αλέξανδρος Μίαρης μαζί με τον Richard Simic πειραματίστηκαν με τις μουσικές τους επιρροές σε εγκαταλελειμμένα κτίρια. Το 2010, ο Benjamin Prince (synths) προστέθηκε στο γκρουπ και κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ «How to be a child and win the war». Καλοκουρδισμένος ήχος, ολίγον σκοτεινός και πειραματικός και άκρως ενδιαφέρων.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει το «Wild Thing»; Το τραγούδι κατατάσσεται στη θέση 257 της λίστας του περιοδικού «Rolling Stone» με τα «500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών», έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές διαφημιστικές εκστρατείες και έχει διασκευαστεί από τον Jimmi Hendrix, τον Bruce Springsteen, την Amanda Lear και χιλιάδες άλλους καλλιτέχνες. Οι Troggs θεωρούνται ευρέως ως μια πολύ επιδραστική μπάντα, ο ήχος της οποίας αποτέλεσε έμπνευση τόσο για το garage rock όσο και για το punk rock. Περισσότερα στις 9/11.

Τέσσερα χρόνια μετά τις τελευταίες εμφανίσεις του στη χώρα μας, ο άνθρωπος που χαρακτηρίστηκε «post grunge Johnny Cash» επιστρέφει μπροστά στο ελληνικό κοινό. Η χαρακτηριστική «ανδρική» «σαν χαλίκι» φωνή του και το γοητευτικό παρουσιαστικό του τον έχουν βοηθήσει να είναι η φωνή των Screeming Trees, των Queens of the Stone Age, των Soul Savers, των Gutter Twins, των Twillight Singers, των Mad Season, των UNKLE, του Moby. Ραντεβού στις 30/11.

Η Queen Symphonic: A Rock and Orchestra Experience παρουσιάζει στο Ηρώδειο (8/10) τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Queen, ερμηνευμένες από τους τραγουδιστές. Μαζί τους επί σκηνής θα βρίσκεται ροκ μπάντα και 60μελής Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, που θα διευθύνει ο βρετανός αρχιμουσικός Ρίτσαρντ Σίντγουελ.

Ο Vassilikos στις 18 και 25/10 στο club του Σταυρού του Νότου θα παρουσιάσει στο πιστό του κοινό κομμάτια από το νέο του άλμπουμ «Amazing Grey», τραγούδια από το «Vintage» αλλά και από την εποχή των Raining Pleasure.

H Λίζα Τζέραντ, φωνή των Dead Can Dance, συναντάται στις 23/10 στο Κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου με τη χορωδία γυναικών «The Mystery of the Bulgarian Voices». Η παράσταση βασίζεται στον συνδυασμό φωνών-τραγουδιστών που συνοδεύονται από παραδοσιακά βουλγαρικά όργανα.

Οι Allah-Las, από τα αγαπημένα συγκροτήματα του ελληνικού κοινού, επιστρέφει στις 24/10 στο Fuzz. Garage rock ήχοι, λάτιν κρουστά, ηλεκτρική φολκ και ψυχεδέλεια. Αυτά είναι αρκετά. Στις 13/12 ακολουθούν οι γνωστοί και μη εξαιρετέοι στο ελληνικό κοινό Stranglers. OI «άντρες με τα μαύρα» σε μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και τραγούδια που έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές. Aπό τη δεκαετία του ’70 μάς έχουν χαρίσει τραγούδια που πραγματικά μεταμορφώνονται επί σκηνής, όπως τα «Always the Sun», «No More Heroes», «Peaches», «Nice ‘n’ Sleazy», «Hanging Around», και φυσικά το «Golden Brown». Στις 14/12 εμφανίζονται οι Hooverphonic. Η βελγική μπάντα έρχεται με δέκα άλμπουμ και νέα τραγουδίστρια. Τη 18χρονη Λούκα Γκράισμπερκς.

Ενα διαφορετικό one-man show στο Παλλάς με πρωταγωνίστρια τη φωνή των Iron Maiden, τον Μπρους Ντίκινσον, στις 4/11. Λέγεται «What Does This Button Do? – An Evening with Bruce Dickinson» και χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο αφηγείται με χιούμορ και αυτοσαρκασμό στιγμές της ζωής του. Μοιράζεται με το κοινό ιστορίες και φωτογραφίες που δεν έφτασαν καν στις σελίδες του βιβλίου του (η αυτοβιογραφία του «What Does This Button Do?» έγινε αμέσως best-seller σε «New York» και «UK Times»). Στο δεύτερο μισό πετά το μπαλάκι στο κοινό του σε έναν γύρο ερωταπαντήσεων.

Στις 26/11 οι Waterboys εμφανίζονται στο Piraeus 117 Academy. H θρυλική κέλτικη μπάντα του Μάικ Σκοτ επιστρέφει στην Ελλάδα, δέκα χρόνια μετά, όχι μόνο με τα «The Whole of the moon» και «Fisherman’s blues» αλλά και νεότερα κομμάτια τους.

H Λάρα Φαμπιάν είναι 50 και δεν τα κρύβει. Και δεν της φαίνονται. Η γαλλίδα τραγουδίστρια που τόσο αρέσει στο ελληνικό κοινό γιορτάζει μαζί μας τα γενέθλιά της, στις 12/12, στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Θα παρουσιάσει τραγούδια από όλη την καριέρα της αλλά και το νέο της άλμπουμ «Papillon». Ενδεχομένως μια συναυλία για κυρίες.