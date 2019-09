Στεφανίδη: Χαρούμενη για το μετάλλιο στον καλύτερο αγώνα

View this post on Instagram

🥉 and a SB of 4.85m at the best women’s pole vault competition of all time. Couldn’t be happier to bring another medal home 🇬🇷 🥉 και φετινό ρεκόρ 4.85μ στον καλύτερο αγώνα επι κοντώ που έχει γίνει ποτέ! Είμαι πολύ χαρούμενη που για ακόμη μια φορά θα βρεθώ στο βάθρο και θα επιστρέψω με ένα ακόμα μετάλλιο.