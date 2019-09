«Τιμή μου να σε αποκαλώ φίλο» λέει ο Μαρτίνς στον Μπλατ

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός βράβευσε τον Ντέιβιντ Μπλατ στη χθεσινή (28/9) αναμέτρηση κόντρα στη Λαμία για το μεγαλείο ψυχής του και το θάρρος να αντιμετωπίζει το πρόβλημα υγείας του, παραδίδοντας παράλληλα μαθήματα ζωής.

Ο Πέδρο Μαρτίνς ήταν εκείνος που έδωσε το βραβείο στον Αμερικανοϊσραηλινό τεχνικό της μπασκετικής ομάδας, δείχνοντας για άλλη μια φορά ότι οι «ερυθρόλευκοι» είναι μια οικογένεια ανεξαρτήτου αθλήματος.

Ο Πορτογάλος τεχνικός έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ανεβάζοντας μια φωτογραφία του με τον Μπλατ και στέλνοντας το δικό του μήνυμα. Μάλιστα όπως ανέφερε χαρακτηριστικά νιώθει μεγάλη τιμή που έχει για φίλο του τον Ντέιβιντ Μπλατ.

«Οι σκέψεις μου είναι σε αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο, που είχα τη χαρά να γνωρίσω και την τιμή να αποκαλώ φίλο. Μείνε δυνατός, Ντέιβιντ», ήταν το μήνυμα που έγραψε ο Πέδρο Μαρτίνς.

My thoughts are with this great man whom I had the pleasure of meeting and have the honor of calling a friend. Stay strong David! #Blatt #life #Olympiacos #family #fight pic.twitter.com/Cd0VwWAniU

