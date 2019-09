Ολυμπιακός – Λαμία : Νέα πρόσωπα στην ερυθρόλευκη αποστολή

Με το τέλος της απογευματινής προπόνησης του Ολυμπιακού στο Ρέντη ο Πέδρο Μαρτίνς ανακοίνωσε την αποστολή των «ερυθρόλευκων» για το ματς της πέμπτης αγωνιστικής κόντρα στην Λαμία (28/9 19:30) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Μια αποστολή που αποτελείται από 20 ποδοσφαιριστές και αρκετές αλλαγές αφού εκτός έμειναν οι Τσιμίκας, Μεριά αλλά και ο Τοροσίδης με τον Ρατζέλοβιτς ενώ μέσα για το ματς με τους Φθιωτούς είναι οι Λοβέρα και Γκασπάρ. Για τον Πορτογάλο μπακ μάλιστα είναι το ντεμπούτο του σε αποστολή και μένει να δούμε αν θα πάρει και χρόνο συμμετοχής.

O Ολυμπιακός που φυσικά θέλει τη νίκη για να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα και να πάει με όσο το δυνατόν καλύτερη ψυχολογία για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα στη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Champions League την ερχόμενη Τρίτη (1/10, 22:00).

Αναλυτικά η αποστολή:

Σα, Αλέν, Τζολάκης, Ελαμπντελαουί, Κούτρης, Μπα, Γκασπάρ, Σεμέδο, Παπαδόπουλος, Γκιλιέρμε, Μπενζιά, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Ποντένσε, Λοβέρα, Μασούρας, Σουντανί, Βαλμπουενά, Ελ Αραμπί, Γκερέρο.

