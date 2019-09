ESPN ranking : Άλλη μία κορυφή για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Το ESPN ανακοίνωνε… σε δόσεις την αξιολόγηση του για το NBA και τους ποιους θεωρεί τους κορυφαίους 100 παίκτες για την ερχόμενη σεζόν.

Χθες (26/9) ανακοίνωσε τις θέσεις 10-3 και σε αυτές δεν υπήρχαν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Καουάι Λέοναρντ, τους οποίους το αμερικανικό δίκτυο προόριζε για τις δύο πρώτες θέσεις.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα (27/9) το ESPN στην κορυφή των αξιολογήσεων βρίσκεται ο Έλληνας φόργουορντ, με τον Λέοναρντ να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση.

Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα του ESPN:

10. Τζορτζ

9. Λίλαρντ

8. Εμπίντ

7. Γιόκιτς

6. Κάρι

5. Ντέιβις

4. Χάρντεν

3. ΛεΜπρόν

2. Λέοναρντ

1. Αντετοκούνμπο

