Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός : Ενημέρωση της Θύρας 7 για την οδική εκδρομή

View this post on Instagram

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ: ΤΑ ΠΟΥΛΜΑΝ ΘΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΟΥΝ 8:00 μ.μ από το Καραϊσκάκη την Κυριακή.Στάσεις ΔΕΝ θα υπάρχουν για αυτό ο καθένας θα πρέπει να φροντίσει ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ για τις δικές του ανάγκες.