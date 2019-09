Ναυάγιο στις Οινούσσες : Στους 7 οι νεκροί, ανάμεσά τους 4 παιδιά και ένα βρέφος

Στους επτά ανέρχονται οι νεκροί από την τραγωδία με την ανατροπή λέμβου στις Οινούσσες το πρωί της Παρασκευής.

Η λέμβος στην οποία επέβαιναν 19 πρόσφυγες αναποδογύρισε με αποτέλεσμα να ανασυρθούν νεκρά επτά άτομα, δύο γυναίκες, τέσσερα παιδιά και ένα βρέφος.

Σκάφη του λιμενικού και της Frontex έχουν διασώσει 12 άτομα, μεταξύ των οπίων πέντε άνδρες, τρεις γυναίκες και τέσσερα παιδιά.

Οι σοροί των προσφύγων μεταφέρονται αυτή την ώρα στη Χίο.

Άγνωστα παραμένουν μέχρι αυτή την ώρα τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος καθώς στην περιοχή επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες.

Η επιχείρηση του λιμενικού στο σημείο συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.

Στο σημείο του συμβάντος βρίσκονται πλωτά του λιμενικού και του frontex, αεροσκάφος και ελικόπτερο.

Our hearts are broken to hear more tragic news from the Greek Aegean #islands. While a SAR operation is still ongoing after a shipwreck off Oinouses island earlier this morning, 2 children are reported dead and 4 people missing. Our team stands ready to support the survivors. pic.twitter.com/CySKzm5BwL

— UNHCR Greece (@UNHCRGreece) 27 Σεπτεμβρίου 2019