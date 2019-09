Η FIFA έδωσε το βραβείο fair play σε Λιντς και Μπιέλσα

Το βραβείο Fair- Play για το 2019, κατέκτησαν ο Μαρσέλο Μπιέλσα και η Λιντς Γιουνάιτεντ. Ο Αργεντινός τεχνικός προέβη σε μια τρομερή και σπάνια κίνηση την περσινή χρονιά.

Συγκεκριμένα, στο παιχνίδι Λιντς- Άστον Βίλα για την 39η αγωνιστική της Τσάμπιονσιπ τον περασμένο Απρίλιο, ο Μπιέλσα διέταξε την ομάδα του να αφήσει τους φιλοξενούμενους να πετύχουν το γκολ της ισοφάρισης.

Τι είχε προηγηθεί; Η Λιντς πέτυχε γκολ με τον Κλιχ στο 72′, σε μια φάση που οι φιλοξενούμενοι είχαν σταματήσει να παίζουν, λόγω τραυματισμού του Κοτζία. Δευτερόλεπτα μετά, ο Αργεντινός τεχνικός διέταξε τους ποδοσφαιριστές του να μην αμυνθούν και εκείνοι άφησαν τους φιλοξενούμενους να σκοράρουν, για να διαμορφωθεί το τελικό 1-1.

Το βραβείο εκ μέρους της ομάδας, παρέλαβε ο αρχηγός της ομάδας, Λίαμ Κούπερ, εξηγώντας και τους λόγους για τους οποίους οι παίκτες και ο προπονητής προέβησαν σε αυτή την ενέργεια.

