Η Art Αthina πάει Ζάππειο

Η Art Athina είναι γεγονός. Μετά από τις περιπέτειες της τελευταίας χρονιάς οι οποίες περιελάμβαναν τα γραφειοκρατικά κωλύματα για την παραχώρηση του Ακροπόλ ως χώρου διεξαγωγής, τη λύση ανάγκης του Art Athina Summer Pop Up επί της οδού Αιόλου τον Ιούνιο ως χώρου παρουσίασης γκαλερί προκειμένου να σωθεί η χαμένη τιμή της διοργάνωσης, η Art Athina βρήκε το σπίτι της στο Ζάππειο Μέγαρο.

Αν όλα πάνε καλά αυτό ενδέχεται να γίνει και η μόνιμη κατοικία της η οποία βάσει των πρώτων εντυπώσεων από τη συνέντευξη Τύπου φαίνεται να της ταιριάζει. Από τις 14-16 Σεπτεμβρίου θα φιλοξενηθούν λοιπόν στους χώρους του Ζαππείου 36 γκαλερί από την Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν pop up performances από καλλιτέχνες που εκπροσωπούνται από ορισμένες από αυτές τις γκαλερί, σε επιμέλεια της Σωζήτας Γκουντούνα.

Παράλληλα υπάρχει πρόγραμμα με Talks στο πλαίσιo των οποίων συνομιλούν νέοι άνθρωποι σε θέσεις-κλειδιά στον χώρο του πολιτισμού. Οπως ο γενικός γραμματέας σύγχρονου πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, Γιώργης Γιατρομανωλάκης ο οποίος θα συζητήσει με την καλλιτεχνική διευθύντρια της Art Athina, Σταματία Δημητρακοπούλου εάν «Υπάρχει στρατηγική για τον σύγχρονο πολιτισμό στη χώρα».

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρόγραμμα «Video» το οποίο θα φιλοξενηθεί στον θερινό κινηματογράφο της Αίγλης Ζαππείου και επιμελείται η Δημητρακοπούλου με έργα από το Daata Editions, μια πλατφόρμα Τα εγκαίνια της Art Athina θα πραγματοποιηθούν υπό την Αιγίδα του προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, την Παρασκευή στις 19:00.

Το πρόγραμμα της Art Athina

Main: Η κυρίως έκθεση στους βασικούς χώρους του Ζαππείου Μεγάρου, όπου γκαλερί από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν τις προτάσεις τους.

Video: Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει βίντεο καλλιτεχνών επιλεγμένα από το Daata Editions, μια πλατφόρμα που αναθέτει βίντεο, ήχο, ποίηση και ιστοσελίδες σε μια νέα γενιά καλλιτεχνών που δουλεύουν με κινούμενη εικόνα και ήχο, το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ καθώς και ανεξάρτητους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Την επιμέλεια υπογράφει η καλλιτεχνική διευθύντρια της Art Athina, Σταματία Δημητρακοπούλου και οι προβολές θα πραγματοποιηθούν το τελευταίο βράδυ της διοργάνωσης στον θερινό κινηματογράφο Αίγλη Ζαππείου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ

Talks: Σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες από τον κόσμο της τέχνης- διευθυντές μουσείων, επιμελητές φουάρ, ιστορικούς τέχνης – προσκαλεί η ανεξάρτητη επιμελήτρια Κατερίνα Νίκου που φέτος, για δεύτερη χρονιά, υπογράφει το πρόγραμμα συζητήσεων της ArtAthina με κεντρικό άξονα συζήτησης το ερώτημα “Το μέλλον είναι το Τώρα;” Επισυνάπτεται αναλυτικά το πρόγραμμα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ

Live: Είναι το πρόγραμμα περφόρμανς από εικαστικούς καλλιτέχνες που εκπροσωπούνται από τις συμμετέχουσες γκαλερί της Art Athina 2019 και θα πραγματοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της φουάρ σε χώρους εντός του Ζαππείου Μεγάρου. Η φετινή έκδοση, την οποία επιμελείται η επίκουρη καθηγήτρια στο City University New York και συντονίστρια στο Raymond Pettibon Studio, Σωζήτα Γκουντούνα, φωτίζει την εξέλιξη της θεατρικότητας της περφόρμανς από την προέλευσή της στο θέατρο έως τη σημερινή της εφαρμογή σε άλλες μορφές τέχνης, και επικεντρώνεται στις πρακτικές συνεργασίας μεταξύ ιστορικών εικαστικών καλλιτεχνών που έχουν πειραματιστεί με την περφόρμανς και νεότερων καλλιτεχνών. Επισυνάπτεται αναλυτικά το πρόγραμμα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ

Educational Program: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Art Athina – We are the future» είναι σχεδιασμένο από τον μη κερδοσκοπικό διεθνή κοινωνικό φορέα Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού, ΚROMA, για παιδιά ηλικίας άνω των έξι ετών, εφήβους και τους συνοδούς τους. Αναπτύσσεται μέσα από 10 και πλέον πολυσυλλεκτικά workshops που εστιάζουν στη ζωγραφική, την doodle art, τις κατασκευές, το κολάζ το ψηφιδωτό, το παιχνίδι μυστηρίου και τη χαρακτική. Την υλοποίηση τους αναλαμβάνουν έμπειροι εικαστικοί, εκπαιδευτικοί, συγγραφείς, ερευνητές και πολιτιστικές ομάδες. Η συμμετοχή θα είναι δωρεάν.

Art Athina All Year Round

Η Art Athina δεν περιορίζεται μόνο στις ημέρες της έκθεσης, αλλά δραστηριοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου με τις παρακάτω πρωτοβουλίες.

Educational Program: Για δεύτερη χρονιά ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αιθουσών Τέχνης και το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου υλοποίησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τη διαδρομή του έργου τέχνης, στο πλαίσιο της Art Athina. Το πρόγραμμα, που βασίζεται σε ιδέα της καλλιτεχνικής διευθύντριας της Art Athina, Σταματίας Δημητρακοπούλου, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία για πρώτη φορά στην ιστορία της φουάρ πέρυσι και επαναλαμβάνεται φέτος με συντονίστρια την επιμελήτρια Κατερίνα Νίκου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, εικαστικούς και θεωρητικούς, και στόχο έχει να τους πληροφορήσει, να τους εμπνεύσει και να τους προετοιμάσει για την εισαγωγή τους στον χώρο της τέχνης. Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο ενότητες, επισκέψεις σε εργαστήρια εικαστικών και επισκέψεις σε χώρους τέχνης που συμμετέχουν στην Art Athina. Κατά την εικαστική περίοδο 2018-2019 πραγματοποιήθηκαν επτά διπλές συναντήσεις, σε στούντιο εικαστικών και, στη συνέχεια, στις γκαλερί που τους εκπροσωπούν στην Αθήνα.

Αrt Athina Workspace: H Art Athina συνεχίζει το πρόγραμμα residency συνολικής διάρκειας δύο μηνών, με τη στήριξη του Δήμου Αθηναίων και του Δικτύου Πολιτισμού Athens Culture Net. Μέσω του Art Athina Workspace δύο καλλιτέχνες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία προσκλήθηκαν για τέσσερις εβδομάδες να εγκατασταθούν στην Αθήνα, να εμπνευστούν από την πόλη και να δημιουργήσουν επί τόπου τα έργα τους, τα οποία παρουσιάστηκαν στο διεθνές πρόγραμμα του Art Athina Summer Pop Up.

Art Athina Open Studios: Ένα Σάββατο κάθε μήνα, από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο του 2019 καλλιτέχνες που ζουν και εργάζονται στην Αθήνα και εκπροσωπούνται από γκαλερί που συμμετέχουν στην φουάρ ανοίγουν τα εργαστήρια τους, παρουσιάζουν τη δουλειά τους και αναπτύσσουν συζήτηση με συμμετέχοντες του προγράμματος Υoung Patrons του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.

Η αθηναϊκή φουάρ διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης, σε παραγωγή της εταιρείας BeBest. Η εκδήλωση έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική” 2014-2020.

Αναλυτικά οι γκαλερί που συμμετέχουν στο κεντρικό πρόγραμμα της 24ης Art Athina είναι: a. antonopoulou.art (Αθήνα), Agathi Kartalos (Αθήνα), Alibi Gallery (Αθήνα), Alma Contemporary Art Gallery (Αθήνα- Τρίκαλα), Anna Pappas Gallery (Μελβούρνη), Argo Gallery (Αθήνα), Αrt Appel Gallery (Aθήνα), Arusha Gallery (Σκωτία), Astrolavos Art Galleries (Αθήνα), Cheapart (Αθήνα), Citronne Gallery (Αθήνα-Πόρος), Crux Gallerie (Αθήνα), Donopoulos International Fine Arts (Θεσσαλονίκη), ekfrasi-yianna Grammatopoulou (Αθήνα), Eleftheria Tseliou Gallery (Αθήνα), Eleni Koroneou Gallery (Αθήνα), Epsilon Art Gallery (Λουτράκι), Evripides Art Gallery (Αθήνα), Gallery “7” (Αθήνα), Gallery Art Prisma (Πειραιάς), Gallery d’ Arte (Νιού Τζέρσεϊ), Genesis Gallery (Αθήνα), i-D Projectart (Αθήνα), Ikastikos Kiklos Sianti (Αθήνα), Ileana Tounta Contemporary Art Center (Αθήνα), Kalfayan Galleries (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), kaplanon5 art gallery (Αθήνα), Mihalarias Art (Αθήνα), Papatzikou Gallery (Βέροια), PeriΤechnon Karteris (Αθήνα), Renatino Gallery (Κύπρος), Skoufa Gallery (Αθήνα), Skoufa Gallery Mykonos (Μύκονος), Τechnohoros Art Gallery (Αθήνα), The Breeder (Αθήνα), Zina Athanassiadou Gallery (Θεσσαλονίκη).

Για περισσότερες πληροφορίες 6972 729477 (Μαίρη Αδαμοπούλου) – 6932134556 (Γιάννης Ασδραχάς) και στην ιστοσελίδα: http://www. art-athina. gr

Ημέρες και ώρες λειτουργίας:

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου: 14:00 -22:30 (μόνο με προσκλήσεις)

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου: 12:00 – 21:00

Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου: 12:00 – 21:00

Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου: 12:00 – 21:00

Εισιτήριο: 8 €

Μειωμένο (Άνεργοι, φοιτητές, άτομα άνω των 65 ετών): 5 €

Ομαδικό (15+ άτομα): 5 €

Ελεύθερη είσοδος: Παιδιά έως 18 ετών, ΑμεΑ, φοιτητές της ΑΣΚΤ, μέλη της ΑΙCA και της Εταιρείας Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης και του Εικαστικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.