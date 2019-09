Σε τηλεφωνική επικοινωνία μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του One Channel, ο κριτικός κινηματογράφου, Γιάννης Ζουμπουλάκης, για το 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και τη νέα ταινία του Κώστα Γαβρά, η οποία τιμάται με το βραβείο Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker της χρονιάς στο εν λόγω φεστιβάλ.

Το νέο φιλμ «Ενήλικοι στο Δωμάτιο» είναι βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο του Γιάνη Βαρουφάκη.

Πηγή: onetv.gr