Μπόρις Τζόνσον, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας

Ο Μπόρις Τζόνσον αναδείχθηκε νέος ηγέτης του Συντηρητικού κόμματος και πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Συγκεκριμένα, ο Μπόρις Τζόνσον είναι και επίσημα ο διάδοχος της Τερέζα Μέι, καθώς ανακηρύχθηκε ηγέτης των Συντηρητικών από τα 160.000 μέλη τους.

Η επίσημη ανακοίνωση για την θέση του πρωθυπουργού θα γίνει την Τετάρτη, ενώ προηγήθηκε και η παραίτηση η υπουργός Παιδείας, Αν Μίλτον.

Σημειώνεται πως ο 55χρονος πρώην δήμαρχος του Λονδίνου και πρώην υπουργός Εξωτερικών, αναμετρήθηκε στην τελική φάση της διαδικασίας με τον 52χρονο Τζέρεμι Χαντ, ο οποίος και είναι νυν υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας.

Ο Μπόρις Τζόνσον αναμένεται να παρουσιαστεί, αύριο, Τετάρτη στην βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία και θα του αναθέσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Ποιος είναι ο Μπόρις Τζόνσον

Ο Αλεξάντερ Μπόρις ντε Φέφελ Τζόνσον (Alexander Boris de Pfeffel Johnson), γεννήθηκε στις 19 Ιουνίου 1964. Υπηρέτησε ως Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου από το 2016 έως το 2018. Διατέλεσε βουλευτής στη Βουλή των Κοινοτήτων της εκλογικής περιφέρειας του Άξμπριτζ εντ Σάουθ Ράισλιπ μέχρι τις γενικές εκλογές του 2015 και βουλευτής της περιφέρειας Χένλεϊ από το 2001 μέχρι το 2008.

Διετέλεσε δήμαρχος του Λονδίνου από το 2008 έως το 2016. Ως μέλος του συντηρητικού κόμματος, ο Τζόνσον έχει συσχετιστεί με φιλελεύθερες πολιτικές, τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Γεννημένος στην Νέα Υόρκη από μια πλούσια βρετανική οικογένεια της υψηλής τάξης, ο Τζόνσον εκπαιδεύτηκε στο European School of Brussels, στο Ashdown House School και στο Eton College. Σπούδασε κλασική φιλολογία στο Balliol College της Οξφόρδης, όπου εξελέγη πρόεδρος του φοιτητικού κινήματος το 1986.

Ξεκίνησε την καριέρα του ως δημοσιογράφος στην εφημερίδα The Times αλλά απολύθηκε όταν έγραψε ψέματα για μια είδηση. Αργότερα έγινε ο απεσταλμένος στις Βρυξέλλες για χάρη της εφημερίδας The Daily Telegraph, με τα άρθρα του να επηρεάζουν σε μεγάλο αθμό την πολιτική δεξιά της Βρετανίας και να ενισχύουν το σκεπτικιστικό συναίσθημα σε αυτήν. Έγινε βοηθός εκδότη από το 1994 έως το 1999 προτού γίνει εκδότης στην εφημερίδα The Spectator από το 1999 έως το 2005. Όταν έγινε μέλος του Συντηρητικού Κόμματος, εξελέγη βουλευτής της περιφέρειας Henley το 2001 υπό την ηγεσία των Michael Howard και David Cameron.

Τάχθηκε ευρέως υπέρ της γραμμής του συντηρητικού κόμματος αλλά υιοθέτησε μια πιο φιλελεύθερη στάση σε θέματα όπως τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ στην κοινοβουλευτική ψηφοφορία.

Στις δημοτικές εκλογές του Λονδίνου το 2008, ο Τζόνσον νίκησε τον αντίπαλό του Κεν Λίβινγκστον, του Εργατικού Κόμματος, και ανέλαβε την θέση στη Βουλή των Κοινοτήτων. Κατά την διάρκεια της πρώτης θητείας του ως δήμαρχος του Λονδίνου, απαγόρευσε την κατανάλωση αλκοόλ στις δημόσιες συγκοινωνίες, πρωτοστάτησε τον χρηματοπιστωτικό τομέα του Λονδίνου και εισήγαγε τα νέου τύπου λεωφορεία, την ενοικίαση ποδηλάτων και τα τελεφερίκ στον Τάμεση.

Το 2012, εξελέγη ξανά δήμαρχος του Λονδίνου, νικώντας πάλι τον Λίβινγκστον κατά την διάρκεια της δεύτερης θητείας του επόπτευσε τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012.

Το 2015 εξελέγη βουλευτής για το Άξμπριτζ εντ Σάουθ Ράισλιπ, αποχωρώντας από δήμαρχος το επόμενο έτος.

Το 2016, ο Τζόνσον ήταν μια προεξέχουσα φιγούρα στην επιτυχημένη εκστρατεία Vote Leave που είχε ως θέμα την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έγινε Υπουργός Εξωτερικών υπό την Τερέζα Μέι αλλά παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του τον Ιούλιο του 2018, ακολουθώντας την παραίτηση του Ντέιβιντ Ντέιβις, που είχε ασκήσει κριτική στις μεταρρυθμίσεις της Μέι.