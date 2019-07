Πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στο Λονδίνο

Σε συναγερμό βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου καθώς πάνω από 100 πυροσβέστες δίνουν μάχη από το πρωί της Δευτέρας προκειμένου να κατασβέσουν τη φωτιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο στην ανατολική πλευρά της πόλης.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στο The Mall στο Walthamstow και οι πυροσβέστες επιχειρούν προκειμένου να τη θέσουν υπό έλεγχο.

Firefighters remain at the scene of the large fire at a shopping mall in #Walthamstow There are now 25 fire engines tackling the blaze © @alexandermilas https://t.co/IbEVilJqTu pic.twitter.com/oE1AtJNhGO

— London Fire Brigade (@LondonFire) 22 Ιουλίου 2019