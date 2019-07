Serie A : Ένας Τζόρνταν στη Ρόμα

Ο Τζόρνταν Βερετούτ συνδέθηκε αυτό το καλοκαίρι με Νάπολι, Μίλαν, Ίντερ, αλλά τελικά κατέληξε στη Ρόμα.

Οι «τζιαλορόσι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γάλλου μέσου, με τον 26χρονο να υπογράφει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας. Σε πρώτη φάση ο Βερετούτ είναι δανεικός, αλλά του χρόνου η Ρόμα είναι υποχρεωμένη να καταβάλει υποχρεωτική οψιόν αγοράς 16+2 εκατομμυρίων ευρώ στη Φιορεντίνα.

Ο Γάλλος λοιπόν έκλεισε για πέντε χρόνια στη Ρόμα, ενώ θα εισπράττει 2,5 εκατομμύρια ετησίως. Αποτελεί προσωπική επιλογή του Παόυλο Φονσέκα και θα αντικαταστήσει τον Λούκα Πελεγκρίνι, συνθέτοντας με τους Ντιαβαρά και Κριστάντε, μια δυναμική και ταυτόχρονα νεανική μεσαία γραμμή.

Όσον αφορά τη Φιορεντίνα, η οποία προέρχεται από μια απογοητευτική σεζόν, χάνει έναν ταλαντούχο ποδοσφαιριστή και πλέον πρέπει να βγει στην αγορά για να βρει τον αντικαταστάτη του.

Την προηγούμενη σεζόν, ο Βερετούτ πραγματοποίησε 33 συμμετοχές με τους «βιόλα», έχοντας 5 γκολ και 3 ασίστ.

Veretout: «I am very happy to play for this great club, with so many top players.

«I am looking forward to sharing a great new phase of my career with some fantastic teammates.” #ASRoma pic.twitter.com/voGNOcmQNe

— AS Roma English (@ASRomaEN) July 20, 2019