Οι… προοδευτικές Γερουσιάστριες στο στόχαστρο του Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε σήμερα, απευθυνόμενος σε μια ομάδα γερουσιαστριών του Δημοκρατικού Κόμματος, να «πάνε πίσω και να βοηθήσουν στο να φτιαχτούν τα τελείως διαλυμένα και κατακλυσμένα από εγκληματικότητα μέρη απ’ όπου κατάγονται», αντί να ασκούν κριτική στις ΗΠΑ, ένα σχόλιο που καταδίκασαν οι Δημοκρατικοί ως ρατσιστικό.

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly……

«Είναι τόσο ενδιαφέρον να βλέπω «Προοδευτικές» Γερουσιάστριες του Δημοκρατικού Κόμματος, που προέρχονται από χώρες οι κυβερνήσεις των οποίων είναι μια ολοκληρωτική και απόλυτη καταστροφή… κακόβουλα να λένε στους πολίτες των ΗΠΑ… πώς πρέπει να διοικείται η κυβέρνησή μας», έγραψε ο Τραμπ σε μια σειρά αναρτήσεων στο Twitter.

Αν και δεν ανέφερε συγκεκριμένα ονόματα, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος φαίνεται πως μιλούσε για την Αλεξάντρια Οκάσιο Κορτές από τη Νέα Υόρκη, την Ιλχάν Ομάρ από τη Μινεσότα, την Αγιάνα Πρίσλεϊ από τη Μασαχουσέτη και τη Ρασίντα Τλάιμπ από το Μίσιγκαν, μια ομάδα πολιτικών γνωστή ως «απόσπασμα», καθώς ασκεί δριμεία κριτική στον μεγιστάνα αλλά και στην νυν Δημοκρατική ηγεσία στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Μονάχα η Ομάρ, η οικογένεια της οποίας έφυγε από τη Σομαλία με την ιδιότητα του πρόσφυγα και έφθασε στη Μινεάπολη το 1997, έχει γεννηθεί εκτός των ΗΠΑ. Η Τλάιμπ έχει γεννηθεί στις ΗΠΑ από Παλαιστίνιους γονείς και η Οκάσιο Κορτέζ στη Νέα Υόρκη από γονείς με ρίζες στο Πουέρτο Ρίκο, αμερικανικό έδαφος.

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι μπορεί να βρίσκεται σε αντιπαράθεση με την ομάδα αυτή, ωστόσο έσπευσε στο πλευρό τους σήμερα μαζί με άλλα στελέχη του κόμματος. Χαρακτήρισε τα σχόλια του Τραμπ «ξενοφοβικά».

«Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ λέει σε τέσσερις Αμερικανίδες γερουσιάστριες να επιστρέψουν στις χώρες τους, επαναβεβαιώνει ότι το σχέδιό του ‘Make America Great Again’ ήταν πάντα να γίνει η Αμερική ξανά λευκή» έγραψε στο Twitter.

When @realDonaldTrump tells four American Congresswomen to go back to their countries, he reaffirms his plan to “Make America Great Again” has always been about making America white again.

Our diversity is our strength and our unity is our power. https://t.co/ODqqHneyES

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 14, 2019