Νέα Ορλεάνη: Τυφώνας προ των πυλών

Εκκενώσεις ανακοινώθηκαν στα νοτιοανατολικά της Νέας Ορλεάνης, στην πολιτεία Λουιζιάνα των ΗΠΑ, καθώς η περιοχή ετοιμάζεται για τον πιθανό ερχομό ενός τυφώνα από τον Κόλπο του Μεξικού.

Προς το παρόν, το ακραίο καιρικό φαινόμενο έχει κατηγοριοποιηθεί ως τροπική καταιγίδα και έχει ονομαστεί Μπάρι, ενώ ήδη έχουν εκδηλωθεί τα «προεόρτιά» του.

#BREAKING: FLASH FLOOD EMERGENCY in New Orleans, Gretna, Arabi and Lakefront Airport.

Per the NWS — 5 to 6” of rain has already fallen with numerous streets and underpasses severely flooded.

Video by redfeather31 via IG. #92L #LAwx #Barry pic.twitter.com/pQxj2JTE1S

