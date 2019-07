Συγκλονιστικές εικόνες: Ο σεισμός στην Καλιφόρνια άλλαξε την τοπογραφία της περιοχής

Iσχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας έπληξε τη νότια Καλιφόρνια το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα, γύρω στις 8 το πρωί ώρα Ελλάδος), μία ημέρα μετά τον ισχυρότερο σεισμό που είχε σημειωθεί στη συγκεκριμένη περιοχή τα τελευταία 25 χρόνια, μεγέθους 6,4 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) η δόνηση καταγράφηκε σε περιοχή 202 χιλιόμετρα βόρεια του Λος Άντζελες, ενώ αρκετοί ισχυροί μετασεισμοί ταρακούνησαν την περιοχή.

Συγκλονιστικές είναι οι φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το cnn.com και δείχνουν όπως έχει αλλάξει η τοπογραφία της περιοχής στο σημείο που δημιουργήθηκε η ρωγμή.

Η μία φωτογραφία τραβήχτηκε στις 4 Ιουλίου και η δεύτερη στις 6, δηλαδή μία μέρα μετά τον μεγάλο σεισμό στην Καλιφόρνια.

The chance of an earthquake of magnitude 6 or higher is 39 %, and it is most likely that as few as 0 or as many as 3 such earthquakes may occur.

— USGS (@USGS) 6 Ιουλίου 2019