Παραιτήθηκε ο Βρετανός πρέσβης στις ΗΠΑ

Ο Βρετανός πρεσβευτής στις ΗΠΑ Κιμ Νταρόκ παραιτήθηκε σήμερα, μία ημέρα αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον χαρακτήρισε «ηλίθιο» και «τρελό» μετά τη δημοσιοποίηση διπλωματικών τηλεγραφημάτων στα οποία ο διπλωμάτης επικρίνει την αμερικανική κυβέρνηση.

«Μετά τη διαρροή επίσημων εγγράφων από αυτή την πρεσβεία γίνονται πολλές εικασίες σχετικά με τη θέση μου και τη διάρκεια της επαναπομείνασας θητείας μου ως πρεσβευτή», αναφέρει ο Ντάροκ στην επιστολή παραίτησής του που απευθύνεται στον Σάιμον ΜακΝτόναλντ επικεφαλής των βρετανικών διπλωματικών υπηρεσιών.

«Θέλω να βάλω ένα τέλος στις εικασίες. Η τρέχουσα κατάσταση καθιστά αδύνατο να συνεχίσω το έργο μου όπως θα ήθελα», προσθέτει. «Υπό αυτές τις συνθήκες ο υπεύθυνος δρόμος είναι να επιτρέψω τον διορισμό νέου πρεσβευτή», κατέληξε ο Ντάροκ.

Ο ΜακΝτόναλντ έκανε δεκτή την παραίτηση του Βρετανού πρεσβευτή, σχολιάζοντας: «Τις τελευταίες δύσκολες ημέρες συμπεριφερθήκατε όπως συμπεριφερόσασταν πάντα στη διάρκεια της μακράς και διακεκριμένης καριέρας σας με αξιοπρέπεια, επαγγελματισμό και κομψότητα».

Από την πλευρά της η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι δήλωσε στο κοινοβούλιο, αφού έγινε γνωστή η ανακοίνωση της παραίτησης του διπλωμάτη, ότι μίλησε σήμερα το πρωί με τον Ντάροκ, ο οποίος ούτως ή άλλως θα αποχωρούσε από τη θέση του στα τέλη του έτους.

«Του είπα πως λυπάμαι πολύ που ένιωσε ότι θα πρέπει να εγκαταλείψει τη θέση του ως πρεσβευτής στην Ουάσινγκτον», επεσήμανε η Μέι απευθυνόμενη στο κοινοβούλιο, υπογραμμίζοντας ότι οι αξιωματούχοι θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρουν «ολοκληρωμένες και ειλικρινείς συμβουλές».

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε χτες τον Κιμ Ντάροκ «πολύ ηλίθιο τύπο», επαναλαμβάνοντας παράλληλα τις επιθέσεις του εναντίον της πρωθυπουργού Τερέζα Μέι και υποστηρίζοντας πως οι διαπραγματεύσεις για το Brexit ήταν μια «καταστροφή».

Ο αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει τη Δευτέρα πως οι ΗΠΑ «δεν θα έχουν πλέον καμιά επαφή» με τον πρεσβευτή.

The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2019