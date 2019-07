Σούντγκρεν : Αποχαιρέτησε τη… μητέρα ΑΙΚ, έρχεται στον Άρη

View this post on Instagram

Vill inleda detta inlägg med att säga tack, tack till alla AIK supportrar som stöttat mig genom vått och torrt. Ni har varit lojala mot mig sen dag ett. Jag har spelat med klubbmärket över bröstet med stolthet. AIK kommer alltid att vara min moderklubb och det kommer jag stolt berätta för mina barn i framtiden. Jag fick göra fler än 100 matcher i AIK, bära kaptensbindeln och även vinna ett SM-guld. Det tar jag med mig livet ut. Utan er fans ingen Daniel Sundgren, föralltid en av er ❤️🖤💛