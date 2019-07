Basket League : Από τον Άρη στο Περιστέρι

Την προσθήκη του Σάββα Καμπερίδη στο προπονητικό τιμ της ομάδας ανακοίνωσε την Τετάρτη η ΚΑΕ Περιστερίου. Ο Ελληνας τεχνικός ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον Αρη μετά από επτά χρόνια και θα βρίσκεται πλέον στο πλευρό του Ηλία Ζούρου.

Η ανακοίνωση του Περιστερίου:

«Η Κ.Α.Ε. Περιστέρι ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον προπονητή, Σάββα Καμπερίδη. Ο 41χρονος τεχνικός θα αποτελέσει μέλος του προπονητικού επιτελείου του Ηλία Ζούρου για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.

“Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε”

“Το Περιστέρι αποτελεί μία καινούργια σελίδα στην διαδρομή μου στο μπάσκετ και είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαι μέλος του για την νέα σεζόν” ήταν τα πρώτα λόγια του Σάββα Καμπερίδη ως προπονητή του Γ.Σ.Π. και συνέχισε: “Πρόκειται για μία ομάδα με άρτια οργάνωση και στόχους και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε την δουλειά για να τους υλοποιήσουμε”.

Who is who

Γεννημένος στις 10 Αυγούστου του 1978 στην Θεσσαλονίκη, ο Σάββας Καμπερίδης ξεκίνησε νωρίς την προπονητική του καριέρα. Σε ηλικία 34 ετών – κι αφού πρώτα είχε αγωνιστεί σε Μ.Ε.Ν.Τ. (2000-2005), Άρη (2005-2006), Ηρακλή (2006-2007 & 2008-2010), Ιωνικό Λαμίας (2007-2008) και Ίκαρους Σερρών (2010-2012) – βρέθηκε στον Άρη όντας άμεσος συνεργάτης του Βαγγέλη Αγγέλου. Στην ομάδα της Θεσσαλονίκης έμελλε να περάσει επτά χρόνια συνεργαζόμενος επίσης με τους Milan Minic, Δημήτρη Πρίφτη, Παναγιώτη Γιαννάκη και Γιάννη Καστρίτη».