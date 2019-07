«Η Πρόνοια»: Το μικρότερο παρεκκλήσι στο Μεξικό

Μία απότομη οροφή καλύπτει αυτό το μικρό εκκλησάκι από τσιμέντο και ξύλο, που έχει κατασκευάσει το μεξικάνικο αρχιτεκτονικό γραφείο S-AR στο Μοντερέι.

Το S-AR δημιούργησε το παρεκκλήσι των 7,8 τετραγωνικών μέτρων για να συνοδεύσει μια υπάρχουσα εκκλησία που ονομάζεται San Rafael Arcangel, η οποία βρίσκεται στις παρυφές του Cerro del Topo Chic στα βόρεια της πόλης του Μεξικού.

Ονομάστηκε «La Providencia (Η Πρόνοια)» και σχεδιάστηκε για τον πατέρα της εκκλησίας Alberto Lopez Montiel, ο οποίος ήθελε να δημιουργήσει κάτι ξεχωριστό για την τοπική κοινότητα στην περιοχή.

Η στενή δομή προσφέρει έναν πιο ιδιωτικό χώρο λατρείας και χωρίζεται από τη μεγαλύτερη δομή από μια σειρά δέντρων.

La Providencia, petite chapelle en béton et bois au Mexique par S-AR Visite guidée en images ici: https://t.co/s1WtgYg4fH #architecture #tiny #chapel #concrete #pine #wood #arch #Monterrey #Mexico pic.twitter.com/gGWkMzIvib

«Αυτό το μικροσκοπικό παρεκκλήσι επιδιώκει να δημιουργήσει ένα χώρο για παύση και συλλογισμό ενώ δημιουργείται μία σχέση σύνδεσης με τα δέντρα που το περιβάλλουν» δήλωσε το μεξικάνικο αρχιτεκτονικό γραφείο, με έδρα την κοντινή πόλη San Pedro Garza García.

Οι αρχιτέκτονες του S-AR επέλεξαν μία απλή κατασκευή για το παρεκκλήσι, χρησιμοποιώντας τσιμεντένιες πλάκες για τους τρεις τοίχους, το δάπεδο και την σκεπή.

Εσωτερικά ο ξύλινος όγκος σχηματίζει το ανάποδο γράμμα «U» και καταλήγει σε ένα ξύλινο παγκάκι, όπου ο επισκέπτης μπορεί να καθίσει. Μπροστά του ακριβώς βρίσκεται ένας τσιμεντένιος λεπτός σταυρός κι ένα κερί.

Το ξύλο δεν είναι τυχαία τοποθετημένο στο παρεκκλήσι αλλά λειτουργεί ως η αντίστιξη, καθώς η ζεστασιά του έρχεται σε αντίθεση με την παγωμένη υφή του τσιμέντου.

S-AR builds small chapel in mexico using rough concrete and timber plankshttps://t.co/YUuFeY0G2Y pic.twitter.com/NcA6VwtHBk

— designboom (@designboom) June 26, 2019