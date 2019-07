Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών σημειώθηκε στα ανοικτά της βορειοανατολικής ακτής του νησιού Σουλαουέζι της Ινδονησίας και οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στη θάλασσα σε βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την ινδονησιακή υπηρεσία γεωφυσικής.

Το Γεωλογικό Παρατηρητήριο των ΗΠΑ (USGS) ανακοίνωσε πως το μέγεθος του σεισμού ήταν 6,9 βαθμοί. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα ούτε ζημιές.

A #Tsunami warning seems to have been issued (See map below), after a shallow 7.1 magnitude earthquake occurred in the Molocca Sea, between the islands of Maluku and Sulawesi in #Indonesia Source: BMKG – Indonesian Agency for Meteorology, Climatology and Geophysics https://t.co/lNq0VfDWEU