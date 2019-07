Ο χορός των Ρίχτερ τρομάζει την Καλιφόρνια

Ζημιές σε κτίρια, πυρκαγιές αλλά και τραυματισμούς προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην Καλιφόρνια, το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα, πρωί Σαββάτου ώρα Ελλάδας).

Η ισχύ του υπολογίζεται πως ήταν οχτώ φορές μεγαλύτερη από τον προσεισμό που συντάραξε την ίδια περιοχή την Πέμπτη, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η νεότερη σεισμική δόνηση σημειώθηκε γύρω στις 8:20 μμ τοπική ώρα (06.20 το πρωί του Σαββάτου ώρα Ελλάδας), κοντά στην πόλη Ρίτζκρεστ στα όρια του Εθνικού Πάρκου Ντεθ Βάλεϊ, σε απόσταση 202 χιλιομέτρων βορειοανατολικά του Λος Άντζελες, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Η δήμαρχος του Ρίτζκρεστ Πέγκι Μπρίντεν δήλωσε τηλεφωνικά: «Έχουμε πυρκαγιές, έχουμε διαρροές αερίου, έχουμε τραυματισμούς, έχουμε κόσμο χωρίς ρεύμα. Το αντιμετωπίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ρίτζκρεστ Τζεντ Μακλάφλιν δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι υπάρχουν αναφορές μόνο για ελαφρείς τραυματισμούς, προσθέτοντας ότι οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής στοιχεία για σοβαρά τραυματίες. Νωρίτερα, άλλοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο αριθμός των τραυματιών και η έκταση των ζημιών δεν είναι ακόμα γνωστά, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς.

Ο νεότερος σεισμός ήταν ο ισχυρότερος που πλήττει τη νότια Καλιφόρνια ύστερα από τη δόνηση των 7,1 βαθμών στην έρημο Μοχάβε κοντά σε στρατιωτική βάση το 1999, δήλωσε η Λούσι Τζόουνς, σεισμολόγος στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας (CalTech).

Η πυροσβεστική υπηρεσία της κομητείας του Σαν Μπερναντίνο ανέφερε ότι ο νεότερος σεισμός προκάλεσε κάποιες ζημιές σε κτίρια. «Σπίτια άλλαξαν θέση, θεμέλια ράγισαν, τοιχία αντιστήριξης έπεσαν», ανέφερε η πυροσβεστική στο Twitter. Καταγράφηκε «ένας τραυματισμός (ελαφρύς), οι πυροσβέστες προσφέρουν φροντίδες στον ασθενή. Δεν υπάρχουν ανάγκες που να μην έχουν καλυφθεί αυτή τη στιγμή», διευκρίνισε σε ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης

Ο Λουκ Σμιθ, ιδιοκτήτης του Furys Sports Bar στο Ρίτζκρεστ δήλωσε σε τηλεφωνική του επικοινωνία ότι η δόνηση προκάλεσε κάποιες ζημιές στην εσωτερική ψευδοροφή του καταστήματος και στο μπαρ ενώ είχε ως αποτέλεσμα να σπάσουν και κάποια μπουκάλια. Σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνη την ώρα στο μπαρ βρίσκονταν τρεις πελάτες αλλά κανείς δεν τραυματίστηκε.

Μετασεισμοί

Πλήθος μετασεισμών έπληξαν την περιοχή της νότιας Καλιφόρνιας μετά τη δόνηση μεγέθους 6,4 βαθμών που σημειώθηκε προχθές το πρωί κοντά στο Ρίτζκρεστ. Σύμφωνα με τη Τζόουνς, η δόνηση της Πέμπτης αποδείχθηκε ότι ήταν προσεισμός της δόνησης των 7,1 βαθμών. Προχθές αναφέρθηκαν μερικοί μόνο τραυματισμοί ενώ σε δύο σπίτια ξέσπασε πυρκαγιά λόγω των σπασμένων αγωγών αερίου, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το USGS, ο σεισμός που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα) απελευθέρωσε περίπου οκτώ φορές περισσότερη ενέργεια σε σχέση με τη δόνηση της Πέμπτης. Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, ο νεότερος σεισμός ήταν σχεδόν 11 φορές ισχυρότερος σε σχέση με αυτόν της Πέμπτης.

Ο τελευταίος μεγάλος καταστροφικός σεισμός που έπληξε τη νότια Καλιφόρνια ήταν μεγέθους 6,7 βαθμών στο Νόθριτζ, που είχε επίκεντρο μια πυκνοκατοικημένη περιοχή του Λος Άντζελες. Τότε έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι ενώ προκλήθηκαν ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων.

