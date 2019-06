Τυνησία: Ο ISIS ανέλαβε την ευθύνη για τη διπλή επίθεση αυτοκτονίας

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τη διπλή επίθεση βομβιστή αυτοκτονίας που έγινε νωρίτερα σήμερα με στόχο την αστυνομία στην πρωτεύουσα Τύνιδα της Τυνησίας, ανέφερε το προπαγανδιστικό όργανο της τζιχαντιστικής οργάνωσης Amaq.

Στην επίθεση, που σκοτώθηκαν ένας αστυνομικός και τραυματίστηκαν αρκετοί ακόμη, συνέβη κατά την έναρξη της τουριστικής σεζόν και μερικούς μήνες πριν από τις εκλογές.

Στην κύρια λεωφόρο της Τύνιδας, τη λεωφόρο Χαμπίμπ Μπουργκίμπα, ένας καμικάζι έβαλε στόχο ένα όχημα της αστυνομίας, σκοτώνοντας έναν αστυνομικό και τραυματίζοντας τρεις πολίτες καθώς και έναν αστυνομικό, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Κομμάτια ανθρώπινης σάρκας, πιθανότητα του καμικάζι, βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο γύρω από το όχημα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στο σημείο. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε όχι μακριά από την πρεσβεία της Γαλλίας.

Περαστικοί λιποθύμησαν από το σοκ και πολλά καταστήματα και υπηρεσίες στο κέντρο της πόλης κατέβασαν αμέσως ρολά.

Δυνάμεις ασφαλείας αναπτύχθηκαν γρήγορα στον τόπο της επίθεσης και προειδοποιούσαν με επιθετικό τόνο τους περίεργους που είχαν συγκεντρωθεί να απομακρυνθούν.

Μισή ώρα αργότερα, μια δεύτερη επίθεση καμικάζι είχε στόχο ένα συγκρότημα της Εθνοφρουράς στην περιφέρεια της Τύνιδας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις αστυνομικοί, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

#Update: Security forces are now saying at least 3 people injured and 2 people in critical condition, after 2 suicide bombers exploded near the French embassy Habib Bourguiba Street, and the anti Terror HQ in Al-Gorjani in #Tunis in the country of #Tunisia. Video from Facebook. pic.twitter.com/wFnGJmGWD2

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) June 27, 2019